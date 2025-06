Espanha quer se excluir da meta de 5% de gastos com defesa da Otan

MADRID (Reuters) - O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sanchez, pediu à Otan que exclua a Espanha do aumento de sua meta de gastos com defesa para 5% do produto interno bruto, de acordo com uma carta enviada ao chefe da Otan, Mark Rutte, vista pela Reuters nesta quinta-feira.

Sanchez solicitou uma "fórmula mais flexível" que torne a meta de gastos opcional ou exclua a Espanha de sua aplicação.

"Comprometer-se com uma meta de 5% não seria apenas irracional, mas também contraproducente, pois afastaria ainda mais a Espanha dos gastos ideais e prejudicaria os esforços contínuos da UE para fortalecer seu ecossistema de segurança e defesa", escreveu Sanchez na carta.

Ele acrescentou que a nova meta proposta pelos Estados Unidos era "incompatível com nosso estado de bem-estar social e nossa visão de mundo".

Em vez disso, Madri estima que precisará gastar 2,1% do PIB para atender às necessidades de investimento estimadas dos militares espanhóis, disse Sanchez.

