Criptomoedas: bitcoin exibe ímpeto limitado, com conflito entre Irã e Israel no radar

O bitcoin operava com ímpeto limitado nesta quinta-feira, 19, enquanto investidores aguardam mais detalhes sobre o ainda indefinido envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã, que vem se agravando.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 0,31%, a US$ 104.620,55, e o ethereum tinha ganho marginal de 0,06%, a US$ 2.509,29, de acordo com cotação fornecida pela Binance.

Sem a referência dos mercados tradicionais em Wall Street, fechados por conta de feriado nos EUA, operadores evitaram acumular posições convictas entre as moedas digitais.

A Casa Branca estabeleceu hoje o prazo de duas semanas para uma decisão do presidente americano, Donald Trump, sobre eventual entrada na campanha militar israelense no Irã. Os dois países do Oriente Médio continuaram trocando ataques hoje. Um míssil iraniano atingiu um hospital no sul de Israel.

O ambiente deixou pouco espaço para oscilações significativas entre as criptomoedas. Para o analista Alex Kuptsikevich, da FxPro, o bitcoin pode se beneficiar de incertezas sobre tarifas americanas, sobretudo se o cenário pressionar o dólar. "Se o índice DXY continuar caindo por conta da política tarifária da Casa BRanca, o bitcoin vai crescer", avalia.

*Com informações da Dow Jones Newswires