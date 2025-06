Conselho da Direcional Engenharia aprova emissão de até R$ 750 mi em debêntures

O Conselho de Administração da Direcional Engenharia aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões, que pode chegar a até R$ 750 milhões. A empresa informa que a emissão se insere no contexto de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, que resultará na emissão de certificados de recebíveis imobiliários

A emissão das debêntures deve acontecer em 15 de julho.

A S&P Global avaliou as 1ª, 2ª e 3ª séries da 470ª emissão de CRIs da Opea (securitizadora), que serão lastreadas nesta 13ª emissão de debêntures, com rating brAAA (sf).

"As 1ª, 2ª e 3ª séries da 470ª emissão de CRIs da Opea serão lastreadas pela 13ª emissão de debêntures devidas pela Direcional e pela 2ª emissão de debêntures devidas pela Riva. Esta última possui a Direcional como fiadora e garantidora do cumprimento legal das obrigações. Atribuímos o rating preliminar brAAA (sf) na Escala Nacional Brasil à operação", diz a S&P em documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários pela Direcional.

"O rating preliminar indica nossa opinião de crédito sobre as debêntures, que possuem a Direcional como devedora ou fiadora. Entendemos que as debêntures têm a mesma senioridade que as demais dívidas senior unsecured da empresa", diz ainda a S&P.