Como é a pioneira defesa aérea com lasers que Israel já usa contra inimigos

O Ministério da Defesa de Israel já confirmou que utiliza lasers para abater mísseis e drones de seus inimigos. A iniciativa se adianta ao lançamento oficial do sistema de defesa aérea "Iron Beam", ou Viga de Ferro, que também utilizará os feixes de luz para neutralizar ameaças a partir do segundo semestre, segundo as autoridades locais.

Como funciona sistema com laser

Israel anunciou que utilizou pela primeira vez os lasers de alta energia para interceptar ameaças aéreas inimigas em 28 de maio. Segundo o Ministério da Defesa, a operação ocorreu durante a "Guerra das Espadas de Ferro", como o governo israelense chama o conflito com Hamas, em Gaza, e Hezbollah, no Líbano, após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. No entanto, não foi revelado quando ou onde o laser foi disparado.

Operação teria interceptado dúzias de drones lançados pelo Hezbollah na fronteira entre Israel e Líbano em 2024. A informação é do jornal local "The Times of Israel", que ainda afirmou que esta foi a estreia de uma versão menos potente do sistema Viga de Ferro, a ser inaugurado no segundo semestre oficialmente. Imagens do equipamento foram reveladas pela Rafael Advanced Defense Systems, empresa que fabrica os lasers em parceria com Israel.

A World First -- Combat-Proven Laser Defense, Powered by Rafael



For the first time in history, high-power laser systems have been used to intercept aerial threats in combat.

This unprecedented breakthrough took place during the Swords of Iron War -- with Rafael's advanced? pic.twitter.com/B3D6UdCJvE -- Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) May 28, 2025

Estrutura é visivelmente semelhante aos já apresentados Lite Beam e Iron Beam-M, lasers de alta energia móveis que são parte do sistema do Iron Beam. Por isso, blogs e sites sobre equipamento militar, como o nova-iorquino "Breaking Defense", especulam que estes dispositivos da Viga de Ferro teriam sido usados mesmo no Líbano.

O Lite Beam tem potência de 10 kW e capacidade de interceptar com precisão ameaças de baixa altitude, como pequenos drones, além de ameaças de solo. Móvel, ele foi desenvolvido para ser acoplado a veículos 4x4, 6x6 e 8x8, além de veículos blindados de infantaria e pessoal, operando em áreas abertas ou urbanas, segundo a Rafael. O equipamento é capaz de proteger forças em manobras de solo, além de instalações militares e estratégicas.

Este tipo de laser "peso pena" é rápido e pode neutralizar até 10 alvos ao mesmo tempo. Isto acontece a partir da detecção de calor intenso em pontos tão pequenos quanto uma moeda. Seu alcance é de até três quilômetros de distância e ele ofereceria risco mínimo de dano colateral, com custo operacional de quase zero. O Lite Beam ainda pode ser integrado a outros sistemas de detecção de ameaças, ou de comando, controle, comunicações, computação e inteligência, compartilhando informações entre diferentes operadores.

Já o Iron Beam-M tem potência de 50 kW e abertura do direcionador de seus feixes de 250 mm. A fabricante afirma que a precisão de estabilização de seu detector de alvos (a partir de imagens térmicas de alta resolução) é de "vários micro radianos", embora diga que o valor exato é segredo de Estado. Seu alcance é de "vários quilômetros" e pode fazer disparos praticamente contínuos.

Ele pode ser acoplado a caminhões táticos e veículos militares blindados. Toda a energia necessária para o seu funcionamento e resfriamento é fornecida por uma bateria carregada periodicamente por um pequeno gerador, em apoio a missões de campo.

Protótipo da Viga de Ferro, sistema de defesa aérea a laser de Israel Imagem: Reprodução/Rafael Advanced Defense Systems

Viga de Ferro já estaria em operação contra o Irã?

Defesa de Israel não anunciou, oficialmente, o início da operação da Viga de Ferro, mas russos dizem que o sistema já é utilizado contra Irã. Segundo a agência estatal Tass, um oficial da Embaixada de Israel em Moscou teria feito a revelação. "Israel já está utilizado o sistema de armas a laser Viga de Ferro para interceptar mísseis e drones iranianos em fase de testes", teria afirmado o funcionário ao veículo russo.

Sistema teria lasers de até 100 kW de potência, dez vezes mais poderoso que o Lite Beam. Além disso, ele tem capacidade de abater morteiros (armas de fogo de curto alcance), foguetes, drones, artilharia e mísseis de cruzeiro, através da combinação de feixes. Isso daria a ele uma capacidade de rastreio estendida.

Rápido, ele seria capaz de focar em pouco tempo em diferentes alvos durante um ataque em massa. A neutralização de uma ameaça detectada levaria segundos, informa a Rafael. A Viga de Ferro ainda poderia ser operada à distância, com um console. Faz parte da sua "família" ainda a Viga de Ferro Naval, arma a laser para embarcações tão potente quanto a versão terrestre.

Disparos são ilimitados e todos os lasers podem se engajar com alvos à velocidade da luz, ainda de acordo com a fabricante. Custo é baixo e precisão é alta, também em todos os casos.