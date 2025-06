Com gol de Messi, Inter Miami vence Porto (2-1) de virada na Copa de Clubes

Lionel Messi mais uma vez mostrou sua genialidade e levou o Inter Miami a uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Porto nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes, se mantendo firme na luta por uma vaga nas oitavas de final.

Os portugueses abriram o placar no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, logo aos 8 minutos, numa cobrança de pênalti do espanhol Samu.

No início do segundo tempo, o venezuelano Telasco Segovia disparou um bomba para o fundo da rede após uma bela jogada (47').

E sete minutos depois, o astro argentino cobrou uma falta no ângulo do goleiro Claudio Ramos,

Diferente da estreia sem gols contra o Al Ahly, o time da Flórida desta vez mostrou um futebol bem melhor com um time que contou com a volta do espanhol Jordi Alba.

Com este resultado, o Inter Messi divide a liderança do Grupo A com o Palmeiras, ambos com quatro pontos, embora o time brasileiro tenha vantagem no saldo de gols.

Os dois time se enfrentam na segunda-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Já o Porto vai precisar vencer o Al Ahly em Nova Jersey.

mav/cl/aam

