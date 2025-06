Cinco pontos-chave para entender a guerra entre Israel e Irã

do UOL

No sétimo dia do conflito iniciado pela ofensiva de Israel contra o Irã na sexta-feira (quinta à noite no Brasil), os dois países continuam se atacando mutuamente, mas a vantagem militar israelense é incontestável.

Qual é o balanço do confronto no momento?

Israel conseguiu destruir bases e aeroportos militares, defesas antiaéreas e linhas de produção de mísseis iranianos. Apesar de alguns dos bombardeios iranianos terem conseguido superar as defesa áreas israelenses, os danos às forças de Netanyahu são bem menores.

Israel também conseguiu eliminar boa parte da cúpula militar iraniana, incluindo chefes do Exército regular e da Guarda Revolucionária. Não há registro de nenhuma vítima entre as autoridades israelenses.

O assassinato dos líderes iranianos também significa que o serviço de inteligência de Israel é capaz de obter informações precisas sobre o paradeiro e a rotina das principais autoridades do país.

Israel afirma ter obtido a supremacia aérea sobre Teerã e, embora o Irã ainda possua armas capazes de derrubar aeronaves inimigas, a Força Aérea israelense sofre pouca oposição. O Irã tem se limitado a atacar Israel com mísseis de longo alcance, de menor precisão.

A vantagem aérea é fundamental nesse conflito, já que a distância entre os dois países reduz muito a viabilidade de ataques terrestres.

Além dos ataques atuais, a capacidade ofensiva e de defesa do Irã foi reduzida também pela série de bombardeios realizados por Israel contra suas instalações militares em outubro do ano passado.

O enfraquecimento se estende aos principais aliados do Irã na região. Hamas e Hezbollah foram quase aniquilados como força militar por Israel, e Bashar al-Assad foi derrubado na Síria.

Isso significa que Israel está vencendo a guerra?

Depende. Israel ampliou sua vantagem militar em relação ao Irã, seu principal adversário no Oriente Médio. Em si, isso já pode ser considerado uma vitória.

Mas ainda não está claro se o país conseguirá atingir os dois objetivos da ofensiva: destruir o programa nuclear iraniano e provocar a queda do regime do aiatolá Ali Khamenei.

Apesar dos danos causados pelos bombardeios israelenses às instalações nucleares iranianas, a estratégica planta de enriquecimento de urânio de Fordow continua intacta.

A unidade fica embaixo de uma montanha, entre 80 e 90 metros de profundidade - a salvo da Força Aérea israelense. Netanyahu pressiona os EUA a usarem sua bomba antibunker GBU-57, a única arma não nuclear capaz de atingir o centro da unidade.

Ainda assim, não há certeza de que o ataque provocaria o fim do programa nuclear iraniano. Em entrevista à CNN na segunda-feira, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak disse acreditar que, mesmo com a ajuda dos EUA, Israel conseguiria, no máximo, atrasar o programa nuclear iraniano em "alguns meses, talvez um ano".

Embora não declarado oficialmente, outro objetivo da ofensiva que aparece com frequência em declarações de autoridades israelenses é facilitar a queda do regime iraniano.

No domingo, Netanyahu chegou a dizer que o assassinato de Khamenei seria "o fim da guerra". O raciocínio é que, ao enfraquecer ou eliminar o aiatolá Khamenei e suas forças de segurança, a população iraniana e a oposição se encarregariam de derrubar o governo.

Por ora, porém, não há nenhuma indicação de mobilização no Irã. Também nada garante que, em uma eventual queda do regime, o poder seja tomado por grupos mais simpáticos ou menos hostis a Israel e aos EUA.

Qual a situação do programa nuclear iraniano? O Irã já tem a bomba atômica?

O consenso dos serviços de inteligência dos países aliados dos EUA, incluindo Israel, e da comunidade internacional de cientistas que acompanham o assunto é que o Irã não possui a bomba atômica. A partir daí, porém, não há mais consenso.

Para justificar os ataques de sexta-feira, Netanyahu disse que o Irã "estaria prestes a produzir uma arma nuclear em um período muito curto", sem especificar o que seria esse "período muito curto".

Nos últimos dias, Trump também passou a adotar um discurso mais alarmista e a dizer que os iranianos estão "muito perto" da bomba.

Por outro lado, em março, a diretora do serviço de inteligência americano, Tulsi Gabbard, disse ao Congresso que, na avaliação do seu departamento, "o supremo líder Khamenei ainda não autorizou [retomar] o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003".

Nos últimos dias, jornais americanos têm dito que integrantes dos serviços de inteligência estimam que o Irã está a entre 1 e 3 anos de conseguir a bomba.

O que se sabe é que, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã possuía, no mês passado, 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, suficientes para cerca de 10 bombas nucleares caso fossem enriquecidos a 90% -o que pode ser feito em dias ou semanas.

Analistas, porém, acreditam que, entre obter o urânio a 90% e construir a bomba, o país precisaria de meses, talvez mais de um ano.

De onde vem a rivalidade entre Israel e Irã?

O Irã é visto por Israel como seu principal adversário no Oriente Médio. O governo israelense diz que o Irã representa uma "ameaça existencial" e acusa o regime iraniano de antissemitismo e de ter como objetivo a destruição do Estado de Israel.

O regime iraniano também financia e apoia grupos islâmicos classificados como "terroristas" por Israel, como o Hamas e o Hezbollah, que surgiram da reação à ocupação israelense do sul do Líbano (Hezbollah) e da Faixa de Gaza (Hamas) e são responsáveis por vários ataques a Israel.

O Irã vê Israel como uma potência colonial apoiada pelos Estados Unidos, ocupando militarmente um território que pertence aos palestinos e abriga locais sagrados para o Islã.

O aiatolá Khamenei não nega a defesa da "abolição do Estado de Israel", mas diz que isso significa o fim do que chama de regime sionista, não do povo judeu. Em um discurso histórico, em 2019, ele afirmou que "o povo da Palestina, incluindo muçulmanos, cristãos e judeus, deve poder determinar seu destino".

A rivalidade entre os dois remonta à Revolução Islâmica de 1979 no Irã, quando uma revolta popular derrubou a monarquia do xá Reza Pahlevi e o aiatolá Ruhollah Khomeini chegou ao poder.

Desde então, o Irã é uma república islâmica, com eleições diretas para presidente, mas cujo principal líder é um aiatolá - título usado pelos clérigos xiitas mais graduados.

Qual o risco de o conflito escalar para um conflito global?