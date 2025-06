Chanceler alemão pede moderação em conversa com Netanyahu, diz fonte

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz teve uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, na qual Merz pediu moderação na campanha militar de Israel contra o Irã, disse uma fonte do governo alemão à Reuters nesta quinta-feira.

Merz expressou o apoio da Alemanha, em princípio, aos ataques israelenses contra a infraestrutura nuclear do Irã durante a ligação na noite de quarta-feira, mas enfatizou a importância de buscar soluções diplomáticas para o conflito, disse a fonte.

A Alemanha planeja realizar negociações sobre a questão com seus parceiros europeus e o ministro das Relações Exteriores do Irã em sua representação permanente em Genebra na sexta-feira, disse uma fonte à Reuters na quarta-feira, com o objetivo de obter garantias do Irã de que seu programa nuclear é usado exclusivamente para fins civis.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, confirmou que participará da reunião com seus pares da Alemanha, Reino Unido e França.

Em um telefonema separado, Merz concordou com o Emir do Catar que não deve haver escalada do conflito para a região mais ampla e, nesse contexto, Merz apontou para as negociações de Genebra, disse seu porta-voz em um comunicado.

Israel afirmou que o objetivo de seus ataques é eliminar a capacidade do Irã de desenvolver uma arma nuclear - mas o Irã afirma que seu programa nuclear é puramente civil.

Merz e Netanyahu também discutiram a situação em Gaza durante o telefonema, de acordo com a fonte.

O governo alemão pediu que Israel aderisse à lei internacional em sua guerra contra o Hamas em Gaza, onde dezenas de milhares de civis foram mortos e as restrições à ajuda humanitária estão exacerbando a crise humanitária.

(Reportagem de Andreas Rinke)