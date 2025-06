CEO do Camarote Salvador relembra caso de racismo: 'Vítima foi acolhida'

Para a maioria dos brasileiros, Carnaval é um assunto apenas para alguns dias do ano. Mas para empresas como a produtora Premium Entretenimento, que há 25 anos entrega o evento Camarote Salvador, a festa significa trabalho contínuo, construído com muito planejamento.

Para além da estrutura de toda folia, planejar para a Premium também é construir um projeto de gestão de risco, contou no "Divã de CNPJ" a diretora-executiva da produtora, Luciana Villas Boas.

No carnaval 2025, a equipe de Luciana precisou lidar com um caso de racismo contra um dos seus funcionários contratados para os 6 dias em que o Camarote Salvador abriu para o público. O empresário de um artista teria proferido ofensas racistas contra o funcionário.

Tínhamos uma sala de acolhimento, corremos todo mundo para ver as cenas. Tratamos o assunto ali porque poderia virar uma crise absurda. Luciana Villas Boas

O planejamento e os esforços que o Camarote Salvador desenvolve ao longo de um ano para quase uma semana de carnaval também inclui a qualidade do ambiente para quem trabalha na festa. "Imagine se não tivéssemos acolhido, se não tivéssemos ouvido o funcionário, se não tivéssemos tomado a decisão certa?", questiona a gestora.

A forma como a gente lidou com o funcionário que sofreu foi fundamental. Saiu na imprensa, mas não saiu nosso nome, saiu o nome de quem cometeu o crime. Luciana Villas Boas

Esse episódio demonstra como o planejamento da gestão de risco deve incluir todos os envolvidos no trabalho na empresa. E a maneira como qualquer imprevisto é tratado gera consequências para a confiança que o público tem no negócio. "O que você faz, como você se precavê, tem total impacto na sua reputação e no desdobramento".

Patrocínio de bets é um dinheiro importante, diz CEO

O Camarote Salvador conta com duas fontes de receitas para sua operação de 6 dias para mais de 5.000 pessoas, contou Luciana Villas Boas: os patrocínios e a venda de ingressos para o público.



O megaevento é totalmente proprietário. A Premium é dona da plataforma de venda de ingressos, administra um hotel para seus clientes que comprarem a hospedagem para os dias de Carnaval e cuida da captação de patrocínios.



Apenas no Carnaval 2025, a Premium fechou parceria com 25 marcas patrocinadoras, entre elas, as plataformas de apostas, conhecidas como Bets.



Em cervejaria, temos um contrato de muitos anos, as Bets também vieram. É um dinheiro que não existia antigamente e que é uma receita importante hoje em dia. Luciana Villas Boas



Para manter essa relação de confiança e interesse das empresas patrocinadoras, o Camarote Salvador investe em uma nova linguagem sobre qual é o seu trabalho, mostrando que além de um camarote, sua estrutura é uma plataforma de comunicação. "Não é sobre 5.500 pessoas por dia, é como você potencializa isso para milhões de pessoas", afirma Villas Boas.



Selecionar com cuidado e estratégia quais influenciadores são convidados para o camarote completa esse ambiente que gera interesse e atrai o investimento das marcas em um camarote de imagem sólida.



Quando você tem um evento consolidado em termos de reputação, acredito que as marcas não se arriscam muito, elas preferem ir para um evento seguro do que ficar pulverizando a verba em um monte de lugar. Luciana Villas Boas

