Cemig investe R$ 200 mi para aumentar disponibilidade de energia na região de Iturama

A Cemig fez investimento de R$ 200 milhões em sua rede de distribuição de energia na região de Iturama, em Minas Gerais. O objetivo, segundo a empresa, é ampliar a qualidade e disponibilidade de eletricidade para 97 mil pessoas nos municípios de Iturama, Campina Verde, Carneirinho Itapagipe, Limeira do Oeste, São Francisco de Sales e União de Minas.

Um dos principais investimentos da empresa na região é a construção da linha de distribuição de energia para interligar a usina Água Vermelha, em São Paulo, à subestação Iturama 1, em Minas Gerais.

O empreendimento tem custo de R$ 34 milhões e 25 quilômetros de extensão, e a subestação ainda receberá mais um transformador de 25 mega volt amperes (MVA). A previsão é que ela seja entregue em julho deste ano e permitirá dobrar a disponibilidade de energia da instalação.

A empresa prevê, ainda, a ampliação da subestação Campina Verde 2, com previsão de conclusão em fevereiro de 2027,e da subestação Ituiutaba 4, com entrega para outubro do mesmo ano. Haverá, ainda, a construção da linha de distribuição Frutal 2 - Itamaragibe, e a instalação da subestação Itapagipe, que será energizada até o final deste ano.