Campus Party Brasil 17 movimenta Brasília até domingo

O diretor da Campus Party, Tonico Novaes, detalhou à Agência Brasil as novidades desta edição. Entre elas, o maior campeonato de robótica da América Latina, promovido pela Robocore; o Fórum sobre Inteligência Artificial que vai debater regulamentação e uso no Brasil; oficinas de montagem e pilotagem de drones. Também será realizada a Olimpíada de Energias Nucleares, promovida por uma das comunidades da sociedade civil que participa Campus Party.

Estudantes, acadêmicos e empresários são aguardados no estádio.

"Temos atrações tecnológicas para todas as idades e todos os níveis de conhecimento. Há atividades lúdicas, para quem está começando, até atividades mais engajadas e de conteúdos mais densos", anuncia Tonico Novaes.

Outro destaque são os Hackathons, maratonas de desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios propostos, em curto período. A partir da parceria entre o evento e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, pessoas com diferentes habilidades devem apresentar respostas tecnológicas em torno de três desafios: cidade mais segura; segurança para cidadãos e erradicação do feminicídio. "São desafios que os campuseiros vão participar e que vão ficar como legados para toda a sociedade".

Campuseiros

Para enfrentar a empreitada de 24 horas por dia até domingo, 2 mil campuseiros - como são chamados os participantes de Campus Party - estão acampados no estádio, em barracas-iglu enfileiradas.

Um deles é o indígena Eliezer Mariano Jorge, professor em duas escolas de Dourados (MS), a Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu - Polo e a Escola Estadual de Ensino Médio Indígena Guateka Marçal de Souza.

O docente sul-mato-grossense está acompanhado de outras 14 pessoas - entre estudantes e professores - que querem integrar tecnologias modernas a saberes tradicionais. No mundo atual, ele admite que não é possível ficar sem acessar o celular, notebook e as redes sociais é preciso se manter atualizado.

"Viemos para trazer a experiência de que não existe só o mundo que a gente conhece lá. Há outras perspectivas de transformação de futuro, de vida e de oportunidades. O propósito é que os estudantes possam aprender e melhorar o conhecimento. Alguma coisa eles vão levar de importante para casa", disse Eliezer Mariano.

A professora Lidimara Francisco Valéria, colega de Eliezer, concorda que é importante participar para aprender sobre novas ferramentas e conceitos. "Levar conhecimento para nossa comunidade indígena é uma coisa muito boa. A tecnologia, independentemente se é na cidade ou na aldeia, é sempre boa."

A estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Gabriela Silva, de 21 anos, já participou de edições da Campus Party em Goiânia, Manaus e Brasília. Como líder da comunidade Matilha, ela conseguiu convencer os pais de três adolescentes (Hugo, Enzo e Arthur) a deixá-los sob sua responsabilidade nos cinco dias do evento.

"Trazê-los para esse mundo, além de disseminar tecnologia e conhecimento, é estimulá-los a escolher o que querem ser no futuro. E até quando eles estiverem em uma roda de conversas e em projetos na escola, vão conseguir falar e fazer algo bom."

A tradicional área de camping também abriga os voluntários do evento, como a recém-graduada em Tecnologia da Informação (TI), Alessandra Pereira, de 27 anos. Com a experiência de campuseira em outras duas edições, é a primeira vez que ela trabalha no evento.

A jovem do Distrito Federal quer mergulhar de cabeça nesta experiência. Para virar as próximas noites, está munida de barras de chocolate, pipocas e copos de macarrão instantâneo. "A campus me ajuda na área de tecnologia. Espero levar daqui aprendizado e fazer muitas amizades também", disse, empolgada.

Programação

A programação da Campus Party Nacional Brasília (CPBR17) está dividida para as seguintes áreas:

Arena: área paga, com acesso exclusivo para 20 mil campuseiros e que concentra a programação mais técnica da Campus Party;

Camping 24h: para 2 mil campuseiros pagantes de barracas duplas e simples;

Arena Open: aberta e gratuita ao público visitante com atividade educativa e de empreendedorismo.

A Arena será palco de palestras com nomes como Iberê Thenório, criador do canal Manual do Mundo; Muca Muriçoca, Camila Farani, Caito Maia, o professor Gustavo Guanabara, sobre IA; e o astrônomo Sérgio Sacani, que discutirá a possibilidade de vida fora da Terra.

Outros destaques são os painéis do comunicador Marcelo Tas, Maíra Donnici, Tiago Mochileiro, Gordox, Gabriela Bilá, Bruno Playhard, Carlos Afonso, entre outros.

Para ter acesso e acompanhar a programação completa, os interessados podem baixar o aplicativo Campus Party Brasil para dispositivos móveis, como tablets e smatphones.

Serviço

Datas e horários:

Arena: de 12h de quarta-feira (18) às 17h de sábado (22).

Arena Open: de quarta-feira a sábado de 10h30 às 20h, e domingo (22), das 10h30 às 16h.

Local: Arena BRB Mané Garrincha, no centro de Brasília.

Ingressos à venda no site.