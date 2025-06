Bolsas da Ásia fecham em baixa, pressionadas por Israel-Irã e após Fed manter juros

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, à medida que o conflito entre Israel e Irã continua pesando no sentimento e um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) mais uma vez deixar seus juros inalterados em meio a incertezas tarifárias.

Liderando as perdas, o Hang Seng caiu 1,99% em Hong Kong, a 23.237,74 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei recuou 1,02% em Tóquio, a 38.488,34 pontos, e o Taiex cedeu 1,58% em Taiwan, a 22.003,50 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou queda de 0,79%, a 3.362,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,50%, a 1.980,93 pontos.

Exceção na Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,19% em Seul, a 2.977,74 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com assessores de segurança pela segunda vez em dois dias para avaliar a possibilidade de lançar um ataque militar contra o Irã em meio ao confronto com Israel.

O Fed, por sua vez, manteve as principais taxas de juros inalteradas pela quarta vez seguida, como era amplamente esperado, e sinalizou que continuará avaliando o impacto da política tarifária dos EUA antes de considerar quaisquer ajustes na política monetária. A decisão veio horas depois de Trump voltar a pressionar o BC americano a cortar juros.

O PBoC, como é conhecido o BC da China, define juros na noite de hoje. Na terça-feira (17), o Banco do Japão manteve sua taxa básica em 0,5%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com baixa de 0,09% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.523,70 pontos.

