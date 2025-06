Atlético de Madrid tem jogo de tudo ou nada contra Seattle Sounders na Copa de Clubes

Ainda sem desistir de seu projeto de encerrar a carreira nos Estados Unidos, Antoine Griezmann agora está focado em levantar o ânimo do Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes, em que enfrentará o Seattle Sounders, da MLS, nesta quinta-feira (18), sem margem para erros.

A profunda ferida causada pelo Paris Saint-Germain, com uma goleada por 4 a 0 logo na estreia no torneio, na segunda-feira, em Pasadena, Califórnia, levará tempo para cicatrizar para o atacante francês e os 'colchoneros'.

Mas o golpe pode ser ainda maior duro se eles não conseguirem derrotar o time local, que é muito inferior, no Lumen Field às 19h (horário de Brasília) para se manterem vivos no Grupo B do renovado Mundial da Fifa.

O 'Pequeno Príncipe', de 34 anos, pode muito bem exemplificar o fraco desempenho do Atlético de Madrid do técnico Diego Simeone: está há quase quatro meses sem marcar gols e a imprensa espanhola criticou duramente seu desempenho contra os campeões europeus.

Simeone o apoia, e o clube da capital espanhola, ao qual o atacante chegou pela primeira vez em 2014 e retornou em 2021 após um fracasso no Barcelona (2019-2021), inclusive renovou recentemente seu contrato até 2027, num momento em que sua transferência para a liga norte-americana parecia certa.

- Revanche -

O campeão mundial de 2018 pela França, no entanto, não pretende abandonar seus planos de um dia jogar na MLS. Mas, antes, decidiu continuar sua aventura no Atlético de Madrid na esperança de finalmente erguer um grande troféu (da liga espanhola ou Champions League) que se somaria à Liga Europa que conquistou há sete anos.

A primeira edição ampliada do Mundial de Clubes pode se enquadrar nessa categoria, e para o atacante francês, que apesar da seca de títulos, tem 16 gols e 9 assistências na temporada 2024-25, teria o benefício adicional de ser conquistada em um país que ele admira.

"O que eu gosto na cultura americana é que não há inveja. As pessoas me apoiam e sempre torcem, e é isso que realmente me atrai", explicou ele à beIn Sports antes do início do torneio.

Mas a humilhação contra o PSG destruiu o sonho americano de Griezmann, que agora precisa ser o mais sério possível para evitar um vexame na casa do Seattle Sounders antes de fechar a primeira rodada na segunda-feira contra o Botafogo, campeão da Copa Libertadores.

Restaurar sua reputação ? e a de um time que fracassou nesta temporada ? é fundamental.

- Vencer ou morrer -

O Atlético terminou em terceiro no Campeonato Espanhol, atrás de Barcelona e Real Madrid, foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e caiu nas semifinais da Copa do Rei diante dos catalães, no confronto em que Griezmann comemorou seu último gol.

"Foi muito importante para nós participar deste torneio. Queremos muito fazer um bom torneio. Sonhamos com grandes coisas e cabe a nós mostrar em campo que podemos competir com qualquer um e que temos nível para chegar à final", disse ele recentemente à DAZN.

Sem o zagueiro Clément Lenglet, expulso contra os parisienses, os espanhóis enfrentarão um time que tem a mesma necessidade de vencer para evitar uma eliminação precoce, após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo no domingo, no Lumen Field.

O vento parece estar contra os donos da casa no difícil Grupo B, que será encerrado na segunda-feira contra Luis Enrique e companhia, novamente em Seattle.

"Queremos ser competitivos. Queremos mostrar nossos jogadores, nosso time, nossa cidade", disse o técnico Brian Schmetzer após a derrota para o time carioca.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Jan Oblak - Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Javi Galán - Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Samu Lino - Julián Álvarez, Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Seattle Sounders: Stefan Frei - Alexander Roldán, Kee-Hee Kim, Jackson Ragen, Nouhou Tolo - Jesús Ferreira, Cristian Roldán, Albert Rusnák, Obed Vargas, Ryan Kent - Danny Musovski. Técnico: Brian Schmetzer.

bur-raa/cl/aam

© Agence France-Presse