Atlético de Madrid se redime e vence Seattle Sounders (3-1) na Copa de Clubes

O Atlético de Madrid reagiu e venceu nesta quinta-feira (19) por 3 a 1 o Seattle Sounders, cuja sobrevivência no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes está por um fio.

Após sofrer uma goleada de 4 a 0 diante do PSG na estreia, os 'Colchoneros' se redimiram contra os americanos graças a dois gols do meio-campista espanhol Pablo Barrios (11' e 55') e um gol do volante belga Axel Witsel (47'), marcados diante de 51.600 espectadores no Lumen Field.

Com a vitória na segunda rodada do Grupo B, o Atlético soma três pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto aguarda o confronto entre os líderes PSG (3 pontos) e Botafogo (3) ainda nesta quarta-feira, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.

O Seattle, lanterna sem ter pontuado, está a um passo da eliminação e vai lutar por sua permanência no torneio na segunda-feira, quando recebe o campeão europeu.

ag/raa/aam

© Agence France-Presse