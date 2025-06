Ataques israelenses atingem reator iraniano em construção e usina próxima, diz Agência Atômica

VIENA (Reuters) - Ataques militares israelenses atingiram o Reator de Pesquisa de Água Pesada Khondab do Irã, um projeto em construção que não havia começado a operar, e danificaram a usina vizinha que produz água pesada, informou o órgão de vigilância nuclear da ONU nesta quinta-feira.

Israel atacou várias instalações nucleares no Irã. O reator de água pesada, como originalmente projetado, teria sido capaz de produzir facilmente plutônio que poderia eventualmente ser usado em uma arma nuclear, embora o Irã negue a busca por tais armas.

Sob um acordo de 2015 com as principais potências, no entanto, a usina foi reprojetada para reduzir o risco de proliferação e seu núcleo foi removido e preenchido com concreto. O Irã havia informado à Agência Internacional de Energia Atômica, sediada em Viena, que o reator começaria a operar em 2026.

"A AIEA tem informações de que o reator de pesquisa de água pesada Khondab (antigo Arak), em construção, foi atingido. Ele não estava operacional e não continha material nuclear, portanto, não há efeitos radiológicos", disse a AIEA em um post no X.

Os reatores de água pesada usam água pesada, também conhecida como óxido de deutério, como moderador, um material que desacelera os nêutrons de movimento rápido liberados durante o processo de fissão nuclear que gera calor no reator.

Em sua primeira publicação sobre o ataque, a AIEA disse que não tinha informações que indicassem que a usina próxima que produz água pesada havia sido atingida. Posteriormente, emitiu um comunicado revisando essa avaliação.

"Embora os danos à usina de produção de água pesada próxima não fossem visíveis inicialmente, agora se avalia que os principais prédios da instalação foram danificados, incluindo a unidade de destilação", disse o comunicado da AIEA.

(Reportagem de François Murphy, em Viena, e Rachel More, em Berlim)