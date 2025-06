Alta do petróleo faz Acelen elevar diesel em 4,5% e gasolina em 4,2%

A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, aumentou o preço do diesel e da gasolina nesta quinta-feira, 19, reduzindo a defasagem em relação ao preço internacional. Na quarta-feira, 18, o diesel da companhia estava 15% abaixo do preço de paridade de importação (PPI), e a gasolina, 6%.

O preço do diesel S-10 foi elevado, em média, em 4,5%, enquanto a gasolina subiu 4,2%. A Refinaria de Mataripe, antiga Refinaria Landulpho Alves (Rlam), foi privatizada em 2021 e tem cerca de 14% do mercado de refino do País.

O movimento acompanha a alta do preço do petróleo, que somente em junho já subiu 25%, puxado pela escalada da guerra entre Israel e Irã. Nesta quinta-feira, a commodity subia mais 2,8%, por volta das 12h, cotado a US$ 78,82 o barril.

Já a Petrobras, agente dominante do setor, com 8% do refino brasileiro, considera que ainda é cedo para alterar os preços dos combustíveis, e que prefere aguardar mais tempo antes de subir o preço da gasolina e do diesel, segundo informou na quarta-feira, a presidente da estatal, Magda Chambriard.

"Esse cenário (de petróleo em alta por conta do conflito Israel-Irã) é bem recente e não vamos fazer nada. Olhamos tendências e só fazemos movimentos quando enxergamos tendência e uma certa estabilidade. Vamos aguardar e continuar de olho no nosso mercado", explicou a executiva.

Os últimos reajustes dos combustíveis pela Petrobras foram em 6 de maio para o diesel e 3 de junho para a gasolina, sendo ambos reduções.