Alcaraz sofre mas vence Munar e vai às quartas de final de Queen's

O espanhol Carlos Alcaraz suou na grama de Queen's para derrotar seu compatriota Jaume Munar e chegar às quartas de final do torneio londrino.

O recém-sagrado campeão de Roland Garros continuou sua preparação para Wimbledon (30 de junho a 13 de julho) com uma dura partida de 3 horas e 23 minutos contra Munar, parciais de 6-4, 6-7 (7/9) e 7-5.

Ele ainda estabeleceu um recorde pessoal com esta 15ª vitória consecutiva no ATP Tour, uma série que inclui seus títulos no saibro em Roma e o Grand Slam parisiense.

O número 2 do mundo teve que dar tudo de si para eliminar o número 59 do mundo, um adversário que não se intimidou diante do espanhol e que se mostrou agressivo nas trocas de golpes e sólido no saque.

Alcaraz quebrou o saque do adversário apenas uma vez nos dois primeiros sets. No segundo, ele desperdiçou dois match points, resultando em um terceiro set igualmente equilibrado, que Alcaraz acabou vencendo.

O atual bicampeão de Wimbledon respirou aliviado no final da partida e aplaudiu Munar quando ele deixava a quadra.

-- Resultados desta quinta-feira do torneio ATP 500 de Queen's:

. Simples masculino - 2ª rodada:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Jaume Munar (ESP) 6-4, 6-7 (7/9), 7-5

Jirí Lehecka (CZE) x Gabriel Diallo (CAN) 6-4, 6-2

Jacob Fearnley (GBR) x Corentin Moutet (FRA) 6-3, 2-6, 6-2

