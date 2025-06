Agência Atômica diz que usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhya não pode ser reiniciada durante a guerra

(Reuters) - A Agência Internacional de Energia Atômica disse nesta quinta-feira que a Usina Nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia, não pode retomar as operações até que os desafios relacionados à disponibilidade de água de resfriamento e energia fora do local sejam totalmente resolvidos.

"Com base nas discussões no local nesta semana, está claro que há um consenso geral entre todas as partes de que a Usina Nuclear de Zaporizhzhya não pode voltar a operar enquanto essa guerra em larga escala continuar", disse o órgão de vigilância nuclear da ONU em um comunicado.

(Reportagem de Surbhi Misra em Bengaluru)