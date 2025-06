Zelenskiy deixa G7 sem reunião com Trump ou novo apoio de armas dos EUA

Por David Ljunggren e John Irish e Andreas Rinke

KANANASKIS (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, deixou a cúpula do Grupo dos Sete na terça-feira com uma nova ajuda do anfitrião Canadá para sua guerra contra a Rússia, mas disse que a diplomacia está em "crise" por ter perdido a chance de pressionar o presidente dos EUA, Donald Trump, por mais armas.

As nações ricas do G7 tiveram dificuldade para encontrar unidade em relação ao conflito na Ucrânia depois que Trump expressou apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, e saiu um dia antes para tratar do conflito entre Israel e Irã em Washington.

Uma autoridade canadense disse inicialmente que Ottawa havia abandonado os planos para que o G7 emitisse uma declaração forte sobre a guerra na Ucrânia após a resistência dos Estados Unidos.

Emily Williams, diretora de relações com a mídia do primeiro-ministro Mark Carney, afirmou mais tarde que nenhuma declaração proposta sobre a Ucrânia havia sido planejada.

Carney começou o dia anunciando que Ottawa forneceria US$1, 47 bilhão em nova assistência militar para Kiev, além de impor novas sanções financeiras.

Zelenskiy contou que disse aos líderes do G7 que "a diplomacia está agora em um estado de crise" e que eles precisam continuar pedindo a Trump "que use sua influência real" para forçar o fim da guerra, em uma postagem em sua conta do Telegram.

Embora o Canadá seja um dos maiores defensores da Ucrânia, sua capacidade de ajudar é muito menor do que a dos Estados Unidos, o maior fornecedor de armas para Kiev. Zelenskiy havia dito que esperava conversar com Trump sobre a aquisição de mais armas.

Após a conclusão da cúpula na área de resorts de Kananaskis, nas Montanhas Rochosas, Carney emitiu uma declaração resumindo as deliberações.

"Os líderes do G7 expressaram apoio aos esforços do presidente Trump para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia", disse.

"Eles reconheceram que a Ucrânia se comprometeu com um cessar-fogo incondicional e concordaram que a Rússia deve fazer o mesmo. Os líderes do G7 estão decididos a explorar todas as opções para maximizar a pressão sobre a Rússia, incluindo sanções financeiras."

O Canadá ocupa a presidência rotativa do G7 este ano. Outros líderes não precisam assinar as declarações da presidência do G7.

Trump concordou com uma declaração do grupo publicada na segunda-feira pedindo uma solução para o conflito entre Israel e Irã.