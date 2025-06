Wall Street sobe antes de decisão do Fed sobre taxa de juros

Por Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, com os investidores aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve enquanto os ataques entre Israel e Irã entraram no sexto dia.

Os investidores acompanharão de perto os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, para avaliar como ele planeja combater o risco de aumento dos preços, que continua sendo uma preocupação dominante para o banco central. A expectativa é de manutenção da taxa de juros.

"Ainda estamos nos estágios iniciais de sentir o choque na renda real decorrente das tarifas mais altas nos Estados Unidos, e o efeito da incerteza aumenta com o tempo", disse Simon Dangoor, chefe de estratégias macro de renda fixa do Goldman Sachs Asset Management.

"Portanto, acho que os dados dos próximos meses serão realmente fundamentais para sabermos o que fazer daqui para frente."

Antes da decisão de política monetária, os movimentos do mercado monetário mostram que os operadores estão precificando cerca de 46 pontos-base de cortes nos juros até o final de 2025, com 55% de chance de um corte de 25 pontos em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Após fortes negociações mensais de ações em maio, o índice de referência S&P 500 e o Nasdaq estavam próximos de picos recordes antes que o conflito em curso no Oriente Médio tornasse os investidores avessos ao risco.

Os investidores têm estado ansiosos com a possibilidade de um envolvimento militar mais direto dos EUA na guerra aérea entre Israel e Irã.

Uma fonte familiarizada com as discussões internas disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe estão avaliando uma série de opções, que incluem juntar-se a Israel em ataques contra instalações nucleares iranianas.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,18%, para 42.289,73 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,23%, a 5.996,62 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,26%, para 19.571,01 pontos.

Dez dos 11 principais subsetores do S&P 500 subiam. As ações do setor de energia e do setor de consumo discricionário ganhavam 0,6% cada, enquanto as ações do setor de saúde caíam 0,4%.

