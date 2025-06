Você está lavando errado o pano de prato: como evitar 'festa' de micróbios

A cozinha é um local fértil para a proliferação de micro-organismos perigosos para a saúde. E o aparentemente inofensivo pano de prato é um dos maiores vilões por acumular resíduos de comidas e umidade.

Nas redes sociais, muita gente descobriu que higieniza o pano de prato de forma errada ou troca em frequência menor do que a recomendada. Tem quem lave junto com outros panos e demore dias para trocar.

"Só posso concluir que meu sistema imunológico trabalha muito bem", comentou uma mulher no Instagram, em um vídeo sobre o assunto. "Por muito tempo vivi perigosamente", completou outra, revelando que seus hábitos não eram os mais adequados.

Especialistas ouvidos por VivaBem explicam que os principais micro-organismos que podemos encontrar na cozinha são fungos e bactérias.

Os cinco campeões para essa contaminação são lixeira, esponja, ralo, pano de pia e pano de prato. Aprenda a higienizar cada um deles:

Pano de prato

O pano de prato é um dos itens mais suscetíveis à proliferação de microrganismos, pois ele acumula resíduos de alimentos e umidade após o uso. Recomenda-se trocá-lo todos os dias.

Outra recomendação é lavá-lo separadamente, utilizando água quente e sabão. Após a lavagem, o pano deve ser bem seco, preferencialmente ao sol, pois a exposição aos raios solares auxilia na eliminação de bactérias.

Ferro de passar e secadora são aliados. Também é possível usar ferro de passar, porque o eletrodoméstico acaba ajudando a destruir os microrganismos que possam estar nesse pano. Há ainda a opção de usar uma secadora de roupa, que também tem calor e vai ajudar a destruir os microrganismos.

Cozinha

Cozinha deve ser limpa todos os dias. Para que não ocorra o acúmulo de sujeiras, incluindo a pia e os locais onde há manipulação de alimentos. Já a limpeza pesada, com a remoção de móveis e eletrodomésticos, lavagem de paredes e piso, deve ser realizada pelo menos uma vez por semana.

Esponja

Esponja de lavar pratos pode acumular bactérias. A bucha de lavar pratos é um utensílio que entra em contato direto com a água, restos de alimentos e gorduras, o que pode favorecer a proliferação de bactérias. Para evitar esse problema, é fundamental lavar esse item após o uso com água, sabão ou detergente.

Troca é recomendada uma vez por semana. Pode ainda usar água quente para higienização adequada da esponja. Em seguida, deixe-a secar completamente antes de guardá-la em local limpo e seco. Ela também deve ser trocada semanalmente e, principalmente, ao apresentar um amarelo mais escuro ou até com resíduos pretos.

Panos de pia seguem a mesma recomendação. O ideal seria trocá-lo a cada uso, mas seria insustentável do ponto de vista ambiental. Os especialistas recomendam lavá-lo sempre com água, detergente e não o deixar embolado e úmido. Após a higienização, colocá-lo bem esticado para secar bem. Ao perceber que ele está manchado, com rasgos ou encardido, descarte. Isso pode ocorrer em três dias ou até uma semana, limite máximo para mantê-lo.

Pia

A pia pode abrigar uma grande quantidade de microrganismos. Para higienizá-la adequadamente, limpe-a com uma solução de água sanitária após cada uso, enxaguando-a em seguida. Uma alternativa é o uso de desinfetantes específicos para pias e superfícies. Semanalmente, é recomendado aplicar uma mistura de bicarbonato de sódio com limão para eliminar manchas e odores desagradáveis.

Lixo de pia

O lixo da pia, assim como a lixeira, deve ser higienizado regularmente para evitar o acúmulo de bactérias e maus odores. No entanto, a maioria dos especialistas não recomenda ter o item nessa parte da cozinha, pois é um meio de fácil contaminação e também pode atrair insetos, como moscas, baratas e outros. O recomendado é que as lixeiras sejam de pedal e que fiquem no chão.

Rodinhos de pia

Embora esse objeto ajude a retirar a água da pia, é preciso saber que onde há água e alimento, os microrganismos vão se multiplicar. Portanto, também é importante lavar o rodinho e não deixar que se crie limo nesse objeto. Assim como o pano e a buchinha, ele também deve ser lavado frequentemente, com água e detergente.

Geladeira

A geladeira deve ser limpa mensalmente por inteiro, partes internas e externas. Pode-se utilizar uma mistura de água com detergente ou bicarbonato de sódio. O importante é secar bem todas as partes para que não haja acúmulo de água nem sujeiras, evitando assim proliferação de microrganismos.

Dicas práticas para manter o ambiente mais limpo

Ao limpar piso e pia, é importante primeiro remover os sólidos (restos de comida) e depois passar um produto que vai combater os microrganismos. Depois da limpeza, utilize desinfetante;

Troque o pano de prato ao menos uma vez ao dia;

Troque a esponja da pia regularmente e mantenha-a sempre limpa e seca;

Limpe a cozinha e materiais utilizados logo após o uso, mantendo sempre o espaço limpo e organizado.

Fontes: Aline Stipp, doutora em microbiologia e professora do curso de medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Cynthia Jurkiewicz Kunigk, professora do curso de engenharia de alimentos do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia); Keliani Bordin, doutora em ciências da engenharia de alimentos e professora do curso de engenharia de alimentos da PUCPR, pesquisadora na área de micotoxicologia em alimentos e biomarcadores biológicos.