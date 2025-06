Vídeo mostra queda de avião nos EUA, e não ataque do Irã a Israel

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao mostrar cenas de destruição e focos de incêndio como se tratasse de um registro recente da cidade de Tel Aviv, em Israel, após um ataque do Irã.

As imagens foram feitas em janeiro deste ano logo após a queda de um avião de pequeno porte na Filadélfia, nos Estados Unidos.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo que mostra diversos destroços espalhados em uma área externa, semelhante a um estacionamento. Há alguns carros parados no local e é possível avistar alguns focos de incêndio ao fundo e muita fumaça. Na sequência, a pessoa que grava as imagens entra em estabelecimento, cuja porta de vidro está danificada.

"Tel Aviv agora", diz um dos comentários do post, que foi publicado no sábado, dando a entender que o vídeo se refere aos ataques promovidos pelo Irã a Israel.

Por que é falso

Vídeo é de queda de avião nos EUA. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. As cenas mostram a destruição causada pela queda de um avião de pequeno porte na Filadélfia, em 31 de janeiro (aqui e abaixo). A aeronave era uma espécie de ambulância aérea e havia acabado de decolar do aeroporto da cidade. Ela iria para a cidade de Springfield e transportava seis pessoas. O acidente causou a morte de oito pessoas: as seis ocupantes do avião e duas no solo. Hospitais da região atenderam pelo menos vinte vítimas (aqui, aqui e aqui, em inglês).

Avião caiu na Filadélfia. Uma reportagem da CBS (aqui) permitiu encontrar o local exato da queda da aeronave. No vídeo original, quando a pessoa que grava a cena entra em um estabelecimento, é possível ver um adesivo na porta com a palavra "Dunkin" escrita (abaixo, no destaque em amarelo). Baseado nestas informações e com o auxílio do Google Street View, verifica-se que as imagens foram gravadas do lado de fora de uma unidade do Dunkin' Donuts, localizada na Cottman Avenue e que está na mesma área do Roosevelt Mall (aqui e abaixo). A casa localizada do outro lado da avenida (em vermelho), que aparece nas duas imagens e hoje abriga uma loja de artigos típicos mexicanos e centro-americanos, permite concluir que se trata do mesmo local.

Adesivo na porta (em amarelo) é da rede Dunkin' Donuts; casa que aparece nas duas imagens (em vermelho) fica em avenida na Filadélfia perto de onde avião caiu Imagem: Arte UOL Confere sobre Reprodução/Instagram e Reprodução/Google Street View

Vídeo original foi usado em outras postagens falsas. Outras publicações enganosas compartilharam as imagens como se elas ilustrassem um ataque da Índia ao porto de Karachi, no Paquistão. Agências internacionais de checagem desmentiram estas peças desinformativas (aqui e aqui, em inglês).

Irã e Israel intensificaram ataques. O conflito bélico começou na sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital iraniana, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis (aqui). O Irã revidou e atacou com mísseis disparados na região de Tel Aviv (aqui). Novos ataques israelenses atingiram uma emissora de TV (aqui) e uma usina nuclear (aqui), entre outros alvos estratégicos. Órgãos militares dos dois países mandaram evacuar civis de Tel Aviv e Teerã (aqui). O conflito já causou mais de 200 mortes (aqui).

Viralização. Até hoje, uma publicação no Instagram tinha mais de 1.700 curtidas.

