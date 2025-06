'Vamos voltar', promete Cristina Kirchner na Argentina

"Vamos voltar com mais sabedoria", prometeu a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, em discurso gravado em prisão domiciliar e transmitido para uma multidão que se reuniu nesta quarta-feira (18) na Praça de Maio, em Buenos Aires, para apoiá-la.

"Queridos argentinos e argentinas, vamos voltar e, além disso, vamos voltar com mais sabedoria, com mais união, com mais força", disse a ex-presidente de centro-esquerda (2007-2015), que cumpre desde ontem uma pena de seis anos de prisão domiciliar por corrupção.

Cristina gravou um discurso em sua residência, que foi reproduzido na praça, para dezenas de milhares de manifestantes: "O verdadeiro poder econômico sabe que este modelo não tem futuro, sabe que cai, e é por isso que estou presa", disse.

A ex-presidente criticou o governo do presidente ultraliberal Javier Milei, e declarou: "Há algo que todos e todas têm que entender: podem me prender, mas não vão poder prender todo o povo argentino. Não somos nós que estamos assustados, são eles. É o momento de mostrar que vamos defender a democracia com as mesmas ferramentas com que a construímos, sem violência, mas com coragem."

