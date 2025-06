Último grupo de políticos brasileiros cruzou a fronteira de Israel, diz Itamaraty

O último grupo de autoridades e políticos brasileiros que estava em Israel quando o país iniciou os ataques contra o Irã, no dia 12 de junho, conseguiu cruzar a fronteira com a Jordânia nesta quarta-feira, 18. O Itamaraty confirmou que a comitiva de 27 pessoas se deslocou por via terrestre.

Os políticos viajaram por terra até Amã, capital da Jordânia, onde o espaço aéreo está aberto. Lá, as autoridades vão embarcar em voos comerciais para retornarem ao Brasil. Alguns membros da comitiva precisarão pernoitar em Amã a depender da oferta de voos no aeroporto da capital jordaniana nos próximos dias.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, toda a operação de evacuação do grupo foi custeada por Israel e teve auxílio da diplomacia da Jordânia.

"A operação foi viabilizada a partir de estreita coordenação mantida pessoalmente pelo Ministro das Relações Exteriores junto a seu homólogo jordaniano ao longo do último fim de semana. As Embaixadas do Brasil em Amã e em Tel Aviv têm prestado apoio ao grupo e acompanhado de perto seus deslocamentos", diz o Itamaraty em nota.

As autoridades brasileiras viajaram a convite do governo israelense para um evento de segurança pública no país. As comitivas precisaram se abrigar em bunkers devido aos ataques israelenses contra o Irã. A ação militar começou na noite de 12 de junho (horário do Brasil), e continuou na sexta-feira, 13.

O primeiro grupo de autoridades foi retirado de Israel na segunda-feira, 16, em uma comitiva particular de 12 pessoas, organizada pelo deputado federal Emerson Lucena (PP), filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que precisou ser abrigado em bunkers em Israel.

O Itamaraty afirmou ainda que segue acompanhando a situação dos demais brasileiros que ainda estão em Israel e reforçou alerta para evitar viagens ao país.

"A Embaixada do Brasil em Israel mantém, desde outubro de 2023, alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial àquele país e recomenda, desde então, que os brasileiros e brasileiras que se encontravam em Israel considerassem deixar o país. Naquele mês, um total de 1.413 brasileiros foi evacuado de Israel em aeronaves da Força Aérea Brasileira."