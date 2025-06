Ucrânia permite cidadania múltipla enquanto guerra se arrasta

Por Olena Harmash e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - Os ucranianos poderão ter dupla ou múltipla cidadania de acordo com uma lei aprovada pelo Parlamento na quarta-feira, que tem como objetivo aliviar uma crise demográfica exacerbada pela guerra com a Rússia e melhorar os laços com a grande diáspora do país.

Anteriormente, a lei ucraniana não reconhecia a cidadania dupla ou múltipla, o que significa que os ucranianos étnicos que viviam fora do país e possuíam outros passaportes tinham que renunciar à outra cidadania se quisessem um passaporte ucraniano.

As autoridades governamentais estimam que a diáspora ucraniana seja de cerca de 25 milhões de pessoas. Elas estimam que a população atual da Ucrânia seja de 32 milhões, uma queda acentuada em relação aos 52 milhões de 1991, quando a Ucrânia se tornou independente após o colapso da União Soviética.

“Essa decisão é um passo importante para manter e restaurar os laços com milhões de ucranianos em todo o mundo”, disse Oleksiy Chernyshov, ministro da unidade, em uma publicação no Facebook após a votação de quarta-feira.

A questão da cidadania múltipla se tornou ainda mais urgente desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, exacerbando um declínio demográfico que havia começado anos antes.

A Ucrânia viu várias grandes migrações de trabalhadores no início da década de 1990. Com o início da invasão, milhões de ucranianos fugiram dos combates. Agora que a guerra está em seu quarto ano, os dados mostram que mais de 5 milhões de ucranianos vivem na Europa, enquanto dezenas de milhares de pessoas foram mortas no conflito.

“Como a situação na Ucrânia é instável, as pessoas... não sabem se devem voltar ou não”, disse Natalya Kostyk-Ustenko, que fugiu de Kherson, no sul da Ucrânia, em junho de 2022 e vive na Lituânia com seus dois filhos.

“Nossas raízes são ucranianas, amamos nosso país e o apoiamos da melhor forma possível. Esse movimento sobre cidadania é um apoio significativo para nós como refugiados, estamos todos espalhados pelo mundo”, declarou ela à Reuters.

Os parlamentares disseram que a nova lei simplificará os procedimentos para crianças nascidas de pais ucranianos no exterior e também para ucranianos que obtiveram outra cidadania por meio de casamento.

Ela também facilitará a obtenção da cidadania ucraniana para estrangeiros que estejam lutando pela Ucrânia nas linhas de frente.

A lei não proíbe diretamente os cidadãos russos de obter passaportes ucranianos, mas diz que o governo poderá implementar restrições relacionadas à agressão armada contra a Ucrânia.