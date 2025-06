Tsitsipas cai na 2ª rodada do ATP 500 de Halle

Especialista no saibro, o tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 25 do mundo, foi eliminado na segunda rodada do ATP 500 de Halle (Alemanha), disputado na grama, ao ser derrotado nesta quarta-feira (18) pelo americano Alex Michelsen (N.33).

Michelsen fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5), 7-5, em uma hora e 43 minutos.

Na próxima fase, o jovem americano de 20 anos terá pela frente o veterano russo Daniil Medvedev (N.11), campeão do US Open em 2021.

Por sua vez, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, passou com tranquilidade pela primeira rodada, derrotando por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1) outro americano, Marcos Giron (43º).

Seu próximo adversário será o italiano Lorenzo Sonego (N.46).

-- Resultados desta quarta-feira do ATP 500 de Halle:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Karen Khachanov (RUS) x Zizou Bergs (BEL) 7-5, 6-3

Alexander Zverev (ALE) x Marcos Giron (EUA) 6-2, 6-1

. Simples masculino - Segunda rodada:

Alex Michelsen (EUA) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6 (7/5), 7-5

Daniil Medvedev (RUS) x Quentin Halys (FRA) 6-2, 7-5

