Travesseiro triangular reduz tensão e alivia dor muscular; veja opiniões

Você sofre com dores nas costas e no pescoço por ficar apoiado na cama sem um suporte adequado enquanto lê um livro ou usa o notebook? Pois o Guia de Compras UOL achou o travesseiro triangular anatômico, da Fibrasca, que é feito para ajudar a aliviar esse problema e até a melhorar a circulação sanguínea nas pernas. O modelo está custando menos de R$ 120 na Amazon.

Esse travesseiro faz sucesso entre os consumidores pelo conforto e pela sustentação e já acumula mais de 500 compras no mês passado. Conheça as características desse produto e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz a Fibrasca sobre o travesseiro

Formato triangular e anatômico;

Promete firmeza e aconchego, seja para elevar as pernas ou para apoiar as costas;

Possui canaletas na superfície frontal para criar um efeito massageador suave;

Proporciona suporte para reduzir a tensão muscular e melhorar a qualidade do sono;

A elevação do travesseiro ajuda na circulação sanguínea, reduzindo a sensação de inchaço e pressão nas pernas e nos pés;

Com uma capa removível de poliéster, que facilita a higienização.

O que diz quem comprou

Com quase seis mil avaliações na Amazon, o travesseiro tem nota média de 4,3 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos são o conforto, a sustentação e a qualidade do material.

Amei o encosto, é superanatômico e realmente facilita a postura na hora da leitura ou do relaxamento. É ótimo também para colocar embaixo das pernas para relaxar depois de um dia em pé. Soraia T.

Travesseiro de qualidade e ergonomia muito boa. Me ajudou muito a me posicionar melhor para ler na cama. Pierre Picasso de Souza Pimenta

Excelente para quem precisa ficar sentado na cama, para trabalhar no notebook e jogar videogame. Tem uma sustentação muito boa. O ângulo é muito bom, pretendo comprar outra. Carolina Toffolo

Eu amei esse encosto, chegou rápido. Eu comprei para usar pós-operatório de varizes e já estou usando, vou querer pra vida e sempre vou ter um desse. É muito bom e como tenho problema de varizes, sempre é bom elevar as pernas. Ele também é ótimo para ficar encostada nele pra assistir TV ou ler um livro. Eu achei a espuma boa, é macia e não afunda, eu vi uns comentários das pessoas reclamando que colocaram as pernas e afundou. O meu peso é 56 kg e, para mim, foi ótimo e não afundou nada. Eli Silva

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam a pouca densidade e a firmeza do travesseiro triangular. Confira os comentários avaliativos:

O encosto é de boa qualidade e vem com a capa de proteção. No entanto, a espuma é de baixa densidade, o que o deixa muito mole para uso. Reinaldo

É bastante mole, não tem boa sustentação. Mesmo colocando só as pernas, ele afunda. Não vale o preço. Maira

Comprei para assegurar um encosto mais ergonômico para as costas. No começo até foi assim. Aos poucos, porém, senti que o produto estava ficando flexível demais. Deveria ser mais firme, mais denso. Enfim, talvez para outras pessoas esse problema de resistência possa não ser incômodo. Para mim, que tenho bastante problema de coluna, ser mais rígido me ajudaria mais. Cleusa

A espuma é mais macia do que deveria. Para as pernas ela amassa muito rebaixando facilmente pelo peso da perna. Para encosto de cabeça e costas ela serve bem. A densidade da espuma deveria ser maior para dar mais resistência na hora de aguentar o peso da perna. Allan F.

