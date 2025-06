STOXX 600 tem leve baixa antes de decisão do Fed; Oriente Médio em foco

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve baixa nesta quarta-feira, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, enquanto um conflito persistente no Oriente Médio aumentava o nervosismo dos investidores.

O índice STOXX 600 caía 0,13%, para 541,55 pontos.

Os mercados aguardam a reunião do Fed, em que se espera que a taxa de juros permaneça inalterada, enquanto os comentários dos membros serão monitorados para avaliar como o banco central dos Estados Unidos pretende navegar em um ambiente comercial incerto.

"O comitê está praticamente em consenso de que precisa dar um passo atrás por um tempo e esperar que as coisas se acalmem antes de tomar qualquer outra decisão", disse Michael Field, estrategista-chefe de ações da Morningstar.

Field destacou que as tensões no Oriente Médio "consolidaram" ainda mais a abordagem de esperar para ver do Fed.

As hostilidades em andamento entre o Irã e Israel se estendiam pelo sexto dia, com preocupações crescentes sobre o envolvimento das Forças Armadas dos EUA no conflito, uma vez que o país enviou mais aviões de combate para o Oriente Médio.

O aumento das tensões adiciona mais cautela aos mercados, que já estavam enfrentando as tarifas erráticas do presidente dos EUA, Donald Trump, com pouco progresso nos acordos comerciais à medida que se aproxima o prazo de 8 de julho para o fim da pausa tarifária.

As ações de saúde lideravam os declínios mais amplos, com queda de 0,9%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,19%, a 8.851 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,13%, a 23.403 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,11%, a 7.691 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,14%, a 39.442 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,11%, a 1.927 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,72%, a 7.393 pontos.