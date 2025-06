Reino Unido espera que acordo de tarifas com EUA entre em vigor até o fim do mês, diz Reynolds

O secretário de Negócios e Comércio britânico, Jonathan Reynolds, afirmou em declaração publicada nesta quarta-feira (18) que o Reino Unido espera que o acordo de tarifas firmado com os Estados Unidos entre em vigor até o final deste mês. No texto, é mencionado que o Reino Unido e os EUA continuarão trabalhando juntos para concluir a negociação e implementar as reduções "o mais rápido possível".

A nota pontua que as duas nações estão conduzindo discussões rápidas para criar uma cota nas taxas de nação mais favorecida para a exportação de aço, alumínio e certos produtos derivados do Reino Unido para os EUA.

"Ambos os países permanecem focados em garantir resultados significativamente preferenciais para a exportação de produtos farmacêuticos do Reino Unido para os EUA e outros setores que possam estar sujeitos a investigações da Seção 232 ou outras medidas tarifárias", acrescenta também a declaração.