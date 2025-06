Putin diz que não quer "nem discutir" possível assassinato do líder supremo do Irã

Por Simon Robinson

SÃO PETERSBURGO, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, se recusou a discutir na quinta-feira (horário local) a possibilidade de Israel e os Estados Unidos matarem o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e disse que o povo iraniano estava se consolidando em torno da liderança em Teerã.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, especulou abertamente que os ataques militares de Israel poderiam resultar em uma mudança de regime no Irã, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que os EUA sabiam onde Khamenei estava "escondido", mas que Washington não iria matá-lo "por enquanto".

Perguntado sobre qual seria sua reação se Israel matasse Khamenei com a ajuda dos Estados Unidos, Putin disse: "Não quero nem mesmo discutir essa possibilidade. Eu não quero".

Quando pressionado, Putin disse que tinha ouvido os comentários sobre a possibilidade de matar Khamenei, mas que não queria discutir o assunto.

"Vemos que hoje no Irã, com toda a complexidade dos processos políticos internos que estão ocorrendo lá... há uma consolidação da sociedade em torno da liderança política do país", disse Putin aos editores seniores de agências de notícias na cidade de São Petersburgo, no norte da Rússia.

Putin disse que todos os lados devem procurar maneiras de acabar com as hostilidades de uma forma que garanta tanto o direito do Irã à energia nuclear pacífica quanto o direito de Israel à segurança incondicional do Estado judeu.

Putin estava falando enquanto Trump mantinha o mundo se perguntando se os EUA se juntariam ao bombardeio de Israel às instalações nucleares e de mísseis iranianos e enquanto os residentes da capital do Irã deixavam a cidade no sexto dia do ataque aéreo.

Putin disse que havia entrado em contato com Trump e Netanyahu, e que havia transmitido as ideias de Moscou sobre a resolução do conflito, garantindo ao mesmo tempo o acesso contínuo do Irã à energia nuclear civil.

INSTALAÇÕES NUCLEARES IRANIANAS

Questionado sobre uma possível mudança de regime no Irã, Putin disse que, antes de se envolver em algo, é preciso sempre verificar se o objetivo principal está sendo alcançado ou não antes de começar algo.

Ele disse que as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio do Irã ainda estão intactas.

"Essas fábricas subterrâneas existem, nada aconteceu com elas", disse Putin.

"Parece-me que seria correto que todos procurassem maneiras de acabar com as hostilidades e encontrar formas de todas as partes desse conflito chegarem a um acordo entre si", disse Putin. "Na minha opinião, em geral, essa solução pode ser encontrada."

Perguntado se a Rússia estava pronta para fornecer ao Irã armas modernas para se defender contra ataques israelenses, Putin disse que um tratado de parceria estratégica assinado com Teerã em janeiro não previa a cooperação militar e que o Irã não havia feito nenhum pedido formal de assistência.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse nesta quarta-feira que Moscou estava dizendo aos Estados Unidos para não atacar o Irã porque isso desestabilizaria radicalmente o Oriente Médio.

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia também alertou que os ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas corriam o risco de desencadear uma catástrofe nuclear.

Putin disse que Israel havia dado a Moscou garantias de que os especialistas russos que estão ajudando a construir mais dois reatores na usina nuclear de Bushehr, no Irã, não seriam atingidos pelos ataques aéreos.

Putin disse que Moscou tinha "um relacionamento muito bom com o Irã" e que a Rússia poderia garantir os interesses do Irã na energia nuclear.

A Rússia se ofereceu para retirar urânio enriquecido do Irã e fornecer combustível nuclear para o programa de energia civil do país.

"É possível garantir os interesses do Irã no campo da energia nuclear pacífica. E, ao mesmo tempo, abordar as preocupações de Israel sobre sua segurança", disse Putin. "Nós as delineamos (nossas ideias) para nossos parceiros dos EUA, Israel e Irã."

(Reportagem adicional de Vladimir Soldatkin e Gleb Bryanski em São Petersburgo, Rússia, Anastasia Lyrchikova e Dmitry Antonov em Moscou e Darya Korsunskaya em Londres)