Putin não disse 'estar à disposição' do Irã em conflito contra Israel

É falso que Vladimir Putin tenha se colocado à disposição do Irã para defender o país dos ataques de Israel, como afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

Não há qualquer registro de que o presidente russo tenha dado tais declarações nem indicado seu apoio ao Irã no conflito contra os israelenses. Putin se mostrou disposto a mediar um acordo entre os dois países.

O que diz o post

"ATENÇÃO: Putin diz que está à disposição para ajudar e defender o Irã contra Israel. A guerra vai ser declarada nesta madrugada", diz o texto da publicação, feita na terça e que não traz qualquer referência sobre a fonte da suposta notícia.

Por que é falso

Não há registro de declaração de apoio de Putin ao Irã. Uma busca no Google tanto por termos em português (aqui) como em inglês (aqui) não trouxe qualquer resultado de fontes confiáveis sugerindo que o presidente russo teria se posicionado a favor do Irã, declarado guerra a Israel ou qualquer afirmação neste sentido. Embora a Rússia tenha relação próxima com o Irã, as declarações públicas de Putin indicam que ele deseja encontrar uma solução pacífica para o confronto. Caso a informação compartilhada pelas peças enganosas fosse verdadeira, ela teria ampla repercussão internacional e certamente seria noticiada pelos principais veículos da imprensa mundial.

Putin conversou com líderes de Irã e Israel. O Kremlin relatou que o líder russo ligou para o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na sexta-feira, quando começaram os bombardeios. Em sua conversa com Pezeshkian, Putin "condenou as ações de Israel" e disse que "os russos têm apoiado integralmente os esforços para resolver a situação em torno do programa nuclear iraniano de forma pacífica". Ao falar com Netanyahu, o presidente russo "enfatizou resolver quaisquer questões relativas ao programa nuclear iraniano exclusivamente por meios políticos e diplomáticos" e "expressou sua disposição de fornecer mediação para evitar uma nova escalada" (aqui, em inglês).

Presidente russo conversou com Trump sobre fim do conflito. No sábado, o presidente dos Estados Unidos disse ter falado com Putin e ambos concordaram que o conflito entre Irã e Israel "deve acabar". "Ele e eu acreditamos que esta guerra entre Israel e Irã precisa parar, e, como expliquei, a guerra dele [entre Rússia e Ucrânia] também deve terminar", postou o republicano na rede Truth Social (aqui e abaixo, em inglês).

Putin reiterou intenção de atuar como mediador. Em comunicado divulgado hoje, o Kremlin informou que o presidente russo conversou por telefone com Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos. O principal assunto foi a escalada na tensão no Oriente Médio, e Putin reforçou sua pretensão de apaziguar o conflito ao afirmar "que a Rússia está disposta a fornecer mediação com o objetivo de promover o diálogo entre as partes em conflito". Ele ainda disse ter falado com outros líderes mundiais para discutir a questão (aqui, em inglês).

Conflito entre Irã e Israel já dura seis dias. Na sexta,-feira Israel bombardeou Teerã, capital iraniana, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis (aqui). O Irã revidou e disparou mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Novos ataques israelenses tiveram como alvo uma emissora de TV (aqui) e uma usina nuclear (aqui), entre outros pontos estratégicos. Órgãos militares dos dois países mandaram evacuar civis de Tel Aviv e Teerã (aqui). O conflito já causou mais de 200 mortes (aqui). Hoje, Israel bombardeou centros de produção de centrífugas de urânio (aqui). Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou que o país não se renderá sob pressão (aqui).

