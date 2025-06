Putin afirma que rearmamento da Otan não representa uma "ameaça" para a Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (noite de quarta, 18, no Brasil) que o aumento dos gastos de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não representa uma "ameaça" para a Rússia, já que Moscou tem a capacidade de se defender.

"Não consideramos que o rearmamento da Otan seja uma ameaça para a Federação Russa, porque somos autossuficientes para garantir nossa própria segurança", declarou Putin em uma coletiva de imprensa em São Petersburgo.

A Rússia "moderniza constantemente suas forças armadas e sua capacidade defensiva", acrescentou durante a coletiva, transmitida pela televisão.

