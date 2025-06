Pressão baixa também é perigoso para os idosos; entenda por quê

Levantar-se da cama e sentir tontura, fraqueza ou sensação de desmaio é comum na terceira idade. Muitas vezes, isso acontece por causa da hipotensão postural (ou ortostática), uma queda de pressão ao mudar de posição rapidamente. "É bastante comum quando os idosos se levantam à noite para ir ao banheiro", explica Márcio Kamada, geriatra.

Segundo o especialista, até 30% dos idosos podem ter o problema. Além do risco imediato de quedas, a hipotensão (pressão baixa) também está ligada a maior mortalidade e declínio cognitivo, com dificuldades de memória, raciocínio e atenção. Um estudo inglês com 415 mil idosos mostrou que a pressão baixa aumentou em 62% as mortes durante dez anos de acompanhamento.

Por isso, o ideal é procurar um geriatra para avaliar as causas e os riscos.

Imagem: iStock

Sintomas de alerta

A pressão baixa pode vir acompanhada de:

Tonturas

Desmaios

Visão embaçada

Cansaço

Náuseas

Falta de concentração

Palpitações

Apatia

Confusão mental

Dificuldade para respirar

Palidez

Por que a pressão cai?

No caso da hipotensão postural, a mudança brusca da posição do corpo faz com que o sangue localizado nas extremidades tenha dificuldade para chegar ao coração, levando à queda da pressão arterial. Mas há outros fatores:

Doenças cardíacas: problemas como bradicardia (frequência cardíaca muito baixa), disfunções nas válvulas do coração e insuficiência cardíaca aumentam o risco.

Disfunções hormonais: diabetes, insuficiência adrenal e hipoglicemia também podem provocar quedas de pressão.

Desidratação: o calor e o baixo consumo de água levam à vasodilatação para resfriamento do organismo, o que contribui para a queda de pressão.

Perda de sangue: hemorragias internas ou externas reduzem o volume de sangue em circulação no corpo, o que reduz a pressão arterial.

Infecções graves: a septicemia entra na corrente sanguínea e derruba a pressão rapidamente. A situação coloca à vida em risco e é uma emergência médica.

Deficiências nutricionais: falta de B12, ferro e ácido fólico, por exemplo, diminui a quantidade de glóbulos vermelhos, causando anemia e hipotensão.

Após as refeições: em algumas pessoas, a pressão cai até duas horas depois de comer, já que o sangue se concentra no sistema digestivo.

Medicamentos: diuréticos, antidepressivos, medicamentos para disfunção erétil, anti-hipertensivos, antipsicóticos e vasodilatadores são vilões comuns. "Em pacientes frágeis, os efeitos adversos são mais frequentes", explica Renato Bandeira de Mello, geriatra.

Doenças neurológicas: Parkinson e Alzheimer dificultam o controle natural da pressão e ainda exigem medicamentos que podem agravar o quadro.

Como tratar e prevenir?

O tratamento depende da causa. Em casos leves, só o acompanhamento já ajuda. É importante:

Revisar os medicamentos para ver o risco de hipotensão;

Hidratar-se bem;

Manter uma dieta balanceada;

Evitar mudanças bruscas de posição;

Usar meias elásticas para melhorar a circulação;

Praticar atividades físicas.

Segundo Mello, não existe um medicamento específico que controle a hipotensão de forma eficaz. O foco está em prevenir as quedas de pressão e tratar as doenças associadas.

*Com informações de reportagem publicada em 17/12/2021