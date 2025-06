Powell: mesmo com progresso nos dados, incertezas mantêm política monetária cautelosa

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ressaltou que, embora os dados econômicos dos Estados Unidos recentes mostrem progresso, a política monetária ainda precisa lidar com incertezas, especialmente relacionadas às tarifas. "Se olharmos só para os dados passados, as taxas estariam mais próximas do neutro. Mas esperamos uma quantidade significativa de inflação nos próximos meses", afirmou nesta quarta-feira.

Powell avaliou que a política atual é "moderadamente restritiva, mas não muito restritiva", e que a previsão para este ano aponta para uma inflação maior, em comparação a setembro de 2024, devido ao impacto das tarifas. "No outono do hemisfério norte, discutiremos mais detalhadamente mudanças na comunicação do Fed", adiantou.

"O mercado de trabalho não está clamando por corte de juros", acrescentou Powell.

Segundo ele, empresários "estão se ajustando à situação e o sentimento está mais positivo do que há três meses."

Ao ser questionado se os americanos devem esperar dificuldades na segunda metade do ano, ele respondeu: "Não estou dizendo isso de forma alguma."