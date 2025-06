Petróleo cai mais de 1% enquanto conflito Irã-Israel entra em seu sexto dia

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíam mais de 1% nesta quarta-feira, depois de terem subido no início da sessão, com os investidores avaliando a possibilidade de interrupções na oferta devido ao conflito entre Irã e Israel e ao possível envolvimento direto dos Estados Unidos.

Os futuros do petróleo Brent caíam US$1,26, ou 1,65%, a US$75,19 por barril, por volta de 12h10 (horário de Brasília). O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caía US$1,13, ou 1,51%, a US$73,71. Ambos os contratos haviam subido mais de 4% na sessão anterior.

Os preços ficaram negativos depois que o presidente Donald Trump, nesta quarta-feira, se recusou a responder a perguntas dos repórteres sobre se os EUA estavam planejando atacar o Irã ou suas instalações nucleares, e disse que os iranianos haviam entrado em contato, mas que ele achava "muito tarde para conversar".

Trump disse que o Irã propôs negociações na Casa Branca, mas não forneceu detalhes.

"Ele está basicamente sugerindo que o Irã poderia dizer: 'Tudo bem, vamos encerrar nosso programa nuclear'", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Isso evitaria que os EUA entrassem em um conflito. Isso seria uma redução de risco."

Na terça-feira, Trump alertou que a paciência dos EUA estava se esgotando e pediu uma "rendição incondicional" do Irã, uma opção que o líder do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, rejeitou nesta quarta-feira.

Embora Trump tenha dito que não havia intenção de matar Khamenei "por enquanto", seus comentários sugeriram uma postura mais dura em relação ao Irã, já que ele considera a possibilidade de aumentar o envolvimento dos EUA.

Uma fonte familiarizada com as discussões internas disse que uma das opções que Trump e sua equipe estavam considerando incluía juntar-se a Israel em ataques contra instalações nucleares iranianas.

(Reportagem de Stephanie Kelly e Ahmad Ghaddar; Reportagem adicional de Colleen Howe)