'Pele impecável': hidratante com vitamina C reduz linhas e manchas no rosto

Se você está à procura de um produto para aliviar linhas de expressão e amenizar marcas na pele, o creme Sallve Antioxidante Hidratante pode te ajudar. Com textura leve e nano vitamina C na fórmula, ele pode prevenir e amenizar manchas e ainda reduzir o inchaço das olheiras, de acordo com o fabricante.

O creme está em oferta, com 20% de desconto, e saindo por R$ 58,36 na Amazon, onde teve mais de 400 itens vendidos no último mês. Confira a seguir o que ele tem de bom e o que os consumidores estão dizendo sobre ele.

O que a Sallve diz sobre o produto

Fórmula com nano vitamina C 10% e ácido hialurônico;

Controla a oleosidade da pele, previne linhas de expressão e manchas e diminui o inchaço de olheiras de cansaço, de acordo com a marca;

Reduz a aparência de linhas de expressão;

Suaviza manchas no rosto;

Uniformiza a textura da pele;

Diminui o inchaço e as olheiras de cansaço.

O que diz quem comprou esse hidratante

São mais de mil e cem avaliações desse produto na Amazon, sendo 4,6 a nota média (do total de cinco). Quem aprovou o produto diz que ele rende bem, não deixa a pele com aspecto pegajoso e melhora o aspecto da pele.

Esse hidratante é uma coisa maravilhosa. Rende muito passando pouquíssimo no rosto e não é o tipo de produto que dá efeito rebote ou deixa a pele com aquela sensação de grude. É mega hidratante, e os princípios ativos fazem o efeito esperado. Caelan N

Tenho pele mista, sensível e melasma. Estou gostando das vitaminas C da sallve. Não deu alergia na minha pele, nem deixou minha pele vermelha. Textura boa e seca rápido. Uso antes do protetor solar e tem dado certo. O produto chegou rápido e veio certo. Hilse

Deixa a pele impecável e saudável! Juliany Amaral

Pontos de atenção

Em contrapartida, algumas pessoas reclamam do fato de que o produto não cumpre o prometido e cria uma película que esfarela no rosto após a aplicação.

É o pior hidratante com vitamina C que usei até agora. Não cumpre nada que promete, deixa a pele do rosto grudenta, fica ruim até pra passar o protetor solar depois. Não recomendo e não comprarei novamente. Karoliny

Uso esse creme há anos e adorava, devem ter mudado a fórmula porque nos últimos dois que comprei ele está esfarelando no rosto. Principalmente quando passo o protetor solar por cima. E não é problema do protetor, porque quando uso outro hidratante não esfarela. Uma pena, mas não compro mais. Alessandra

Tenho pele mista, e ele simplesmente esfarela todo se tento usar um protetor solar com cor ou uma base por cima. Fiquei cheia de mini bolinhas, até pensei que era acne, mas saíram quando parei de usar. Devolvi, bem decepcionante. Bruna C

