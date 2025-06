Cada casa tem 1 mês de salário parado em produtos não usados, diz OLX

Roupas esquecidas nos armários, brinquedos dos filhos já crescidos, móveis que só ocupam espaço, eletrônicos que já foram trocados por novos. Olivier Aizac, presidente do Grupo OLX, disse que pesquisa feita na plataforma mostrou que, em cada casa brasileira, há o equivalente a um mês de salário médio parado em produtos não usados. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A piada que a gente faz é de falar: 'O 14º salário dos brasileiros está lá nesses produtos que você não usa mais'.

50 milhões de usuários por mês. "Quando a gente lançou a OLX no Brasil há 15 anos, menos de 10% dos brasileiros já tinham comprado um produto usado. Hoje, cada mês na plataforma há 50 milhões de usuários. Então, acho que a grande diferença foi mostrar ao brasileiro que um produto usado tem valor", declara.

Essa economia circular, esse consumo mais sustentável, faz muito sentido para o bolso, porque se faz uma grana extra com produtos que se não usa mais, e para o planeta também, porque evita o desperdício.

A OLX é um marketplace de classificados. É líder na compra e venda online de produtos usados e autos com um ecossistema diversificado em bens de consumo, veículos e imóveis. O Grupo OLX engloba OLX, ZAP e Viva Real. A OLX opera no Brasil desde 2010.