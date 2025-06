Oito dirigentes do Fed esperam corte de 50 pb nos juros em 2025; 7 veem manutenção

Entre os 19 dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) presentes na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) desta quarta-feira oito acreditam que os juros terminarão 2025 entre 3,75% e 4,00%, 50 pontos-base abaixo do nível entre 4,25% e 4,50% mantido na reunião desta quarta-feira, conforme o gráfico de pontos divulgado junto com a decisão.

Outros sete dirigentes acreditam que a taxa terminará 2025 na faixa atual, enquanto outros 2 banqueiros centrais defendem que os juros devem encerrar o ano entre 4% e 4,25%.

Dois dirigentes projetam que as taxas estarão entre 3,5% e 3,75% no fim deste ano.

2026

Os 19 dirigentes que participaram da reunião de política monetária do Federal Reserve se dividiram em relação à expectativa para os juros em 2026, conforme o gráfico de pontos divulgado junto com a decisão.

Cinco membros projetam que a taxa básica terminará o ano que vem na faixa entre 3,75% e 4,00%, enquanto quatro acreditam que será entre 3,50% e 3,75%. Dois dirigentes defendem que a referência deve estar entre 3,00% e 3,25% no período.

Apenas um banqueiro central vê os juros em cada um dos seguintes cenários em 2026: nível entre 4,00% e 4,25%; faixa entre 2,75% e 3,00% e intervalo entre 2,50% e 2,75.

2027

Entre os 19 dirigentes que participaram da reunião desta quarta-feira do Federal Reserve seis acreditam que os juros básicos terminarão 2027 na faixa entre 3,25% e 3,50%, segundo gráfico de pontos divulgado junto com a decisão.

Três membros esperam que a taxa básica chegue ao final de 2027 entre 3,50% e 3,70%, enquanto outros três veem a referência entre 3,00% e 3,25% no período. Mais três dirigentes acreditam que os juros estarão entre 2,75% e 3,00%. Dois integrantes preveem que a faixa será entre 3,75% e 4,00%.

Para o longo prazo, as projeções se dividiram: o maior grupo é o que vê a taxa entre 2,75% e 3,00%. O restante está disperso ao longo da curva.