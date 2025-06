"O Irã não se renderá", diz aiatolá Khamenei, que promete "danos irreparáveis" se Trump intervir

Em um pronunciamento à nação nesta quarta-feira (18), transmitido pela TV estatal do Irã, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, afirmou que a nação iraniana "não se renderá". Ele ainda alertou os Estados Unidos sobre possíveis consequências "irreparáveis" em caso de uma intervenção americana contra o Irã no conflito com Israel.

O pronunciamento aconteceu no sexto dia dos ataques israelenses. Após o apelo do presidente americano Donald Trump, na terça-feira (17), por uma "rendição incondicional" de Teerã, Khamenei respondeu que o Irã jamais se renderia. "Os americanos devem saber que qualquer intervenção militar americana seria, sem dúvida, acompanhada de danos irreparáveis", disse.

"Pessoas inteligentes que conhecem o Irã, a nação iraniana e sua história jamais falarão com esta nação usando essa linguagem ameaçadora, porque a nação iraniana não se renderá", acrescentou.

"O povo iraniano está resistindo a uma guerra que foi imposta, assim como resistirá a uma paz imposta", acrescentou. Ali Khamenei acusou Israel de ter cometido um "enorme erro" e prometeu que o país vizinho pagaria o preço. "O povo não esquecerá o sangue dos mártires nem o ataque cometido contra seu território", afirmou o líder iraniano.

Sem qualquer sinal de alívio das tensões entre os dois países, na noite de terça-feira para quarta-feira, o Exército iraniano intensificou seus ataques com mísseis contra Israel, que retaliou enviando "mais de 50 aviões" durante a noite.

As aeronaves atacaram "uma instalação de produção de centrífugas em Teerã", além de "vários locais de fabricação de armas, incluindo instalações de produção de matérias-primas e componentes usados na montagem de mísseis terra-terra", afirmou Jerusalém em comunicado. Uma nova série de explosões poderosas ocorreu nesta tarde em Teerã, às 15h50 no horário local (8h30 no horário de Brasília).

Alvos nucleares

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), duas instalações nucleares foram destruídas em ataques israelenses no Irã.

De acordo com a mesma fonte, a oficina TESA Karaj e o Centro de Pesquisa de Teerã eram responsáveis pela produção de centrífugas usadas no enriquecimento de urânio, utilizado para produzir combustível para usinas de energia e também armas nucleares.

Teerã, por sua vez, afirmou ter atingido dois centros de inteligência israelenses. Durante a noite, a Guarda Revolucionária relatou o lançamento de um míssil hipersônico contra Israel.

Até agora, pelo menos 585 pessoas foram mortas no Irã, incluindo dezenas de mulheres e crianças, e mais de mil ficaram feridas na guerra contra Israel, segundo dados da organização Iranian Human Rights Activists, sediada em Washington. Do lado israelense, o balanço é de 24 mortes e centenas de feridos desde sexta-feira (13), segundo as autoridades do país.

Com AFP e RFI