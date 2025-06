'O futebol mudará com a união dos grandes clubes', diz presidente do Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, afirmou nesta quarta-feira (18) que a realização da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e sua transmissão gratuita será um ponto de inflexão do mundo do futebol.

Pérez está em Miami para a estreia do time merengue contra o Al-Hilal (empate em 1 a 1) na nova competição, que reúne pela primeira vez 32 clubes de todos os continentes.

"Enfim conseguimos algo pelo qual estávamos lutando há muito tempo", declarou o dirigente espanhol à DAZN, plataforma de streaming dona dos direitos de transmissão da Copa de Clubes.

"Fui um dos que mais lutaram para tornar isso realidade", disse Pérez sobre o torneio, que recebeu duras críticas de empresários de jogadores e ligas nacionais por sobrecarregar ainda mais o calendário do futebol.

Nos últimos anos, o presidente do Real Madrid é um grande entusiasta da Superliga europeia, um projeto de competição semifechada fora da Uefa que defende que as equipes recebam uma fatia maior dos lucros do que na Liga dos Campeões.

"O futebol vai mudar com a união do grandes clubes, como é o Real Madrid, e com a tecnologia, que vai fazer com que o futebol seja diferente", disse o dirigente no gramado do Hard Rock Stadium.

Pérez, de 78 anos, agradeceu também à Fifa e à DAZN pela transmissão internacional gratuita do torneio.

"O esporte mais global do mundo é o futebol e temos que agradecer à tecnologia por ter nos ajudado a realizar esta bela competição. O fato de também ser gratuito significa que crianças do mundo todo agora podem assistir ao Real Madrid", concluiu.

gbv/cl/cb/aam

© Agence France-Presse