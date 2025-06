Novo governo minoritário de centro-direita toma posse em Portugal

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - Um governo minoritário de centro-direita assumiu formalmente o poder em Portugal nesta quarta-feira, depois que o Parlamento rejeitou uma moção do pequeno Partido Comunista, de oposição, que pedia a rejeição do programa da nova administração.

Em seu programa, o governo promete continuar a reduzir os impostos para a classe média e para as empresas, manter os superávits orçamentários e manter um diálogo permanente com a oposição sobre questões fundamentais, como a imigração.

Os comunistas, com apenas três assentos no Parlamento de 230 membros, acusaram o novo governo, em sua moção, de trabalhar "contra os interesses dos trabalhadores" e também se opuseram aos planos de aumentar os gastos com defesa para 2% da produção nacional.

Mas os maiores partidos da oposição -- o Chega, de extrema direita, e os socialistas, de centro-esquerda -- cumpriram uma promessa anterior de votar contra a moção, abrindo caminho para que a coalizão da Aliança Democrática (AD) do primeiro-ministro Luis Montenegro assumisse o poder.

Montenegro manteve a maioria dos mesmos ministros importantes em seu novo gabinete depois que a coalizão da AD venceu uma eleição antecipada em 18 de maio.

Embora a AD tenha obtido mais assentos do que na eleição anterior, ela novamente não conseguiu obter uma maioria absoluta em um Parlamento fragmentado, enquanto o Chega, antiestablishment e anti-imigração, surgiu como a principal força de oposição.

"A estabilidade política é tarefa de todos, este governo está aqui para a legislatura de quatro anos", disse Montenegro na terça-feira.

O líder do Chega, André Ventura, disse que "não é hora de obstruir" o governo, apesar de não considerá-lo bom, mas prometeu "levar a sério o trabalho de liderar essa oposição... e dizer na sua cara o que está errado".

É provável que o primeiro grande teste do governo seja a aprovação do orçamento de 2026 no final do ano. Nenhuma nova eleição parlamentar pode ser convocada até, pelo menos, meados de 2026, porque Portugal realizará uma eleição presidencial em janeiro.