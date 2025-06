Nippon Steel formaliza parceria com U.S. Steel e promete manter produção e empregos nos EUA

A japonesa Nippon Steel e a norte-americana U.S. Steel anunciaram nesta quarta-feira, 18, a conclusão de uma parceria estratégica que garante a manutenção da marca, da sede e das operações da U.S. Steel nos Estados Unidos. Segundo comunicado conjunto, a empresa manterá a sede em Pittsburgh, na Pensilvânia.

A parceria, segundo as companhias, envolve investimentos considerados "sem precedentes" nas unidades da U.S. Steel espalhadas por vários Estados, como Indiana, Arkansas, Minnesota e Alabama. A expectativa, de acordo com o texto, é "proteger e criar" mais de 100 mil empregos.

Apesar de a operação significar, na prática, a incorporação da U.S. Steel à estrutura da Nippon Steel, as empresas evitam o termo "aquisição" e ressaltam o caráter de cooperação.

O CEO da U.S. Steel, Dave Burritt, afirmou que o acordo representa um avanço para a indústria do aço norte-americana. "Graças à liderança ousada do presidente Trump, os trabalhadores americanos garantiram o melhor acordo possível", disse.

A menção ao presidente dos EUA, Donald Trump, foi repetida por executivos da Nippon Steel. "Estou muito satisfeito que a parceria tenha se concretizado graças à decisão histórica e visionária do presidente Trump", afirmou Eiji Hashimoto, CEO da empresa japonesa. Ele prometeu reforçar a U.S. Steel com investimentos e transferência de tecnologia.

Para viabilizar o acordo, as companhias firmaram um Acordo de Segurança Nacional com o governo dos EUA e emitiram uma "golden share", ação especial que dá poderes de veto, ao governo norte-americano.

Takahiro Mori, da Nippon Steel, que assumirá a presidência do conselho da U.S. Steel, disse que a empresa japonesa "compartilha o compromisso do presidente Trump de proteger o futuro da indústria siderúrgica americana, dos trabalhadores e da segurança nacional".