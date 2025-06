Nike adia lançamento de marca feminina em parceria com Skims, de Kim Kardashian

Por Nicholas P. Brown e Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - O lançamento pela Nike de uma nova marca de roupas esportivas femininas nos Estados Unidos, por meio de uma parceria com a Skims, marca de shapewear de propriedade de Kim Kardashian, foi adiado, disse o porta-voz da fabricante do Air Jordan à Reuters nesta quarta-feira.

A parceria, anunciada em fevereiro, faz parte do plano do novo presidente-executivo da Nike, Elliott Hill, para reverter a situação da empresa em dificuldades e ampliar suas ofertas de produtos para competir com marcas como a On, apoiada por Roger Federer, e a Hoka, da Deckers.

A Skims, lançada em 2019, tem visto uma demanda crescente por seus sutiãs, além de peças loungewear e shapewear premium.

Com a grande expectativa entre os stakeholders e os consumidores, as duas partes adiaram o lançamento enquanto trabalham para acertar o produto, disse o porta-voz da Nike. O adiamento foi divulgado inicialmente pela Bloomberg News.

A nova marca deve se chamar NikeSKIMS e deve incluir roupas de treino, calçados e acessórios para mulheres.

O plano inicial era lançar sua primeira coleção em alguns pontos de venda na primavera nos Estados Unidos este ano, bem como em seu site, e mais amplamente em 2026.

A parceria com a Skims foi bem recebida por investidores e analistas, que esperam que ela ajude a Nike a recuperar espaço após ficar para trás no mercado de roupas esportivas femininas, onde a Lululemon e a Athleta, da Gap, se destacaram como vencedoras.

(Reportagem de Ananya Mariam Rajesh, em Bengaluru, e Nicholas P. Brown, em Nova York)