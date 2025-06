Nestlé eleva investimento no Brasil para R$7 bi até 2028

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - A Nestlé anunciou nesta quarta-feira que vai investir R$7 bilhões no Brasil entre 2025 e 2028, elevando o volume de desembolsos no país ante o ciclo anterior, que somou R$6,3 bilhões, em um momento em que se expande em categorias de suas três principais commodities e segue apostando no potencial de franquias como linha de negócio.

"Praticamente todos os negócios tiveram um retorno dos investimentos de acordo com o plano inicial", disse o presidente-executivo da companhia no país, Marcelo Melchior, em entrevista à Reuters, se referindo ao ciclo anterior de investimentos encerrado no ano passado.

"Agora é uma nova etapa...será muito mais dispersa (a aplicação dos recursos)", acrescentou, citando como exemplos desembolsos em tecnologia da informação, produtos e novas linhas de produção.

O Brasil é o terceiro maior mercado da Nestlé no mundo, faturando no ano passado cerca de 4 bilhões de francos suíços, cerca de US$5 bilhões, perdendo apenas para Estados Unidos e China, segundo dados da companhia.

No plano anterior, um dos principais destaques foi a segunda fábrica de ração para animais de estimação do grupo no país, instalada em Vargeão (SC). A fábrica consumiu investimento de R$2,5 bilhões e deverá ser inaugurada em agosto, disse Melchior. Entre as vantagens da instalação, que será uma plataforma de exportação para América Latina, Estados Unidos e Europa, está a localização próxima dos produtores avícolas e suínos de Santa Catarina, o que permite que a matéria-prima, vísceras, não precise ser congelada no transporte até ela e descongelada na linha de produção, economizando custos logísticos.

Agora, além da Nestlé manter o foco na melhoria da produtividade de longo prazo dos fornecedores no Brasil de suas três principais commodities - café, cacau e leite - a empresa dá seus primeiros passos no mercado de franquias, algo inédito ao grupo suíço até a bilionária compra da controladora das chocolaterias Kopenhagen, CRM, em setembro de 2023, aprovada no ano passado pelo Cade.

"Por enquanto estamos mantendo (a operação) 'stand alone'. Estamos observando e aprendendo. É um 'know how' bem diferente do nosso", disse Melchior, citando a rede de 520 franqueados da CRM.

"Nem nós sabemos o potencial (do modelo de franquia)...É uma avenida nova de crescimento e estamos vendo onde podemos implementar...O céu é o limite...Poderíamos implementar em Nespresso", disse o executivo, sem dar detalhes e se referindo à rede própria da marca de café do grupo suíço. Melchior citou ainda que, eventualmente, o modelo de franquias poderá ser expandido até internacionalmente pela Nestlé. "É um sistema muito consolidado no Brasil e muito maduro."

O anúncio do novo ciclo de investimento ocorre depois que a empresa informou no final de maio que vai desembolsar mais de R$500 milhões em negócios de café no Brasil até 2028, montante que está incluído na cifra de R$7 bilhões.

Além de expandir a fábrica de cápsulas de café Dolce Gusto em Montes Claros (MG), a empresa está instalando nova linha de extração de café solúvel em Araras (SP) e vai ampliar o parque de máquinas de bebidas da Nestlé Professional, que é a maior do grupo no segmento no mundo, prevendo alcançar 30 mil máquinas até o final de 2025.

A Nestlé ainda está ampliando fábrica de Vila Velha (ES), com novas linhas de chocolates, bombons e "chocobiscuits" e em Ituiutaba (MG) "vai fazer novos aportes" em fábrica de fórmulas infantis, afirmou a companhia, sem detalhar o montante de recursos do plano para as diferentes linhas de negócios.

"Nosso foco está no fortalecimento do 'core', na 'premiunização' de categorias e na aceleração de marcas com alto potencial", disse Melchior sobre os planos para este ano.