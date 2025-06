Com até 11% off, mouse vertical da Logitech deu conforto ao meu home office

O mouse sem fio vertical Lift, da Logitech, está com desconto na Amazon. Disponível nas cores branca, grafite e rosa, tem preços que variam conforme a tonalidade escolhida e o tipo (destro ou canhoto). O produto inclusive já foi testado pelo Guia de Compras UOL.

Separamos a seguir os principais pontos positivos e de atenção do teste que realizamos com o produto. Confira:

O que gostamos

Encaixe confortável na mão. O mouse da Logitech tem um formato que permitiu acomodar todos os dedos durante o uso e tem uma espécie de cavidade especial para acomodar o polegar, o que faz diferença para a ergonomia durante o uso.

Modelo vertical. Em mouses verticais, como esse da Logitech, os botões esquerdo e direito ficam mais próximos ao ângulo vertical, em vez do ângulo horizontal dos mouses comuns. O Lift possui uma inclinação de especificamente 57 graus. De acordo com o fabricante, esse formato ajuda a deixar o antebraço em uma postura mais natural.

Tamanho robusto. Outra diferença desse mouse para os tradicionais é o tamanho. Segundo a Logitech, ele é indicado para mãos pequenas a médias —como referência de medida, o fabricante pede para usar o tamanho de até três cartões de crédito. Se você tem mãos maiores, a fabricante indica outro modelo, o MX Vertical.

Ajuste da velocidade do ponteiro. Essa é uma das personalizações que o mouse oferece. Para ajustar, é necessário usar o aplicativo Logi Options+, que deve ser instalado no seu dispositivo. Dá para adequar a velocidade do ponteiro para mover mais rápido ou devagar (entre 0 e 100%).

Mouse Logitech tem formato vertical Imagem: Juliana Almirante

Rolagem suave. Outro recurso interessante que dá para ativar no aplicativo é a rolagem suave, para movimentar aquele botão redondinho entre o direito e o esquerdo.

Três botões extras personalizáveis. Esses botõezinhos podem ter diferentes funções, como atalhos do teclado, aumentar ou baixar o volume do som, avançar ou voltar. A personalização dos comandos também é feita por meio do app da Logitech. Ainda dá para personalizar o mouse conforme o aplicativo que você estiver usando, a exemplo do Microsoft Excel ou Word.

Pontos de atenção

Botões extras com toque rígido. Os dois botões extras que ficam no lado esquerdo do mouse vertical são um pouco duros ao toque e fazem um pouco de ruído.

Mancha facilmente. A cor branca é mais clean, mas, no teste, se mostrou mais propensa a manchas. Então, é preciso manter as mãos sempre limpas e secas antes de usá-lo. Caso prefira não ter esses cuidado, avalie comprar na cor grafite.

Preço. Embora tenha muitas funcionalidades, o valor deste mouse é mais elevado em relação a outros modelos, o que pode ser um impeditivo para quem tem orçamento mais apertado.

Mouse Logitech possui botões personalizáveis Imagem: Juliana Almirante

Para quem indicamos o produto

Ergonômico, o Mouse Logitech pode ser interessante para quem passa horas no computador ou notebook. O produto conta com selo de aprovação da United States Ergonomics, uma empresa de consultoria ergonômica com sede nos Estados Unidos.

Nesse sentido, esse conforto proporcionado pelo modelo pode compensar o alto valor —e, se você tiver dinheiro para investir, pode ser uma opção interessante. Os botões personalizáveis também são atrativos para quem deseja impulsionar a produtividade. Dá para adequar esses comandos às suas necessidades e ganhar tempo.

