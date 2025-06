Ministros europeus terão conversações nucleares com Irã na sexta-feira em Genebra, diz fonte

Por Andreas Rinke e Alexander Ratz

BERLIM (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, França e Reino Unido planejam manter conversações nucleares com seu colega iraniano na sexta-feira em Genebra, disse uma fonte diplomática alemã à Reuters.

Os ministros se reunirão primeiro com a principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, na missão permanente da Alemanha em Genebra, antes de realizar uma reunião conjunta com o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse a fonte.

A iniciativa europeia surge em meio a temores de um conflito em espiral no Oriente Médio depois que Israel lançou amplos ataques militares contra seu arqui-inimigo Irã na semana passada e o Irã enviou ondas de mísseis contra alvos israelenses em resposta.

O presidente norte-americano, Donald Trump, se recusou a dizer se os Estados Unidos se unirão à campanha militar de seu aliado Israel, alimentando preocupações de que a crise poderia se intensificar.

O objetivo das conversações entre o Irã e os europeus, que, segundo a fonte alemã, estão ocorrendo em coordenação com os Estados Unidos, é persuadir o lado iraniano a garantir firmemente que usará seu programa nuclear apenas para fins civis.

De acordo com a fonte, as conversas devem ser seguidas por um diálogo estruturado em nível de especialistas.

Israel disse que seu objetivo é eliminar a capacidade de Teerã de desenvolver uma arma nuclear. O Irã nega que seu programa nuclear seja para fins militares.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, se manifestou em apoio ao ataque de Israel e irritou Teerã nesta semana ao dizer que os iranianos deveriam reduzir a escalada ou enfrentar a ameaça de uma destruição ainda maior.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, fez um apelo nesta quarta-feira aos líderes do Irã para que trabalhem em busca de uma solução que envolva garantias sobre seu programa nuclear, dizendo-lhes: "Nunca é tarde demais para vir à mesa de negociações".