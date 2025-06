Membro do BCE diz que crescimento fraco da zona do euro é grande preocupação

MILÃO (Reuters) - A fraqueza da economia da zona do euro é motivo de grande preocupação para o Banco Central Europeu e, com o passar do tempo, não parece ser compatível com sua meta de inflação de 2%, alertou um formulador de políticas do BCE na quarta-feira.

Em seu discurso à margem da conferência "Young Factor", em Milão, que reúne estudantes de toda a Europa para se encontrarem com presidentes de bancos centrais e diretores executivos de bancos, Mario Centeno, membro do Conselho do BCE, destacou as preocupações com o crescimento do bloco quando perguntado sobre o clima na autoridade monetária europeia.

"Estamos muito preocupados com o crescimento na Europa porque ele não está chegando e, se ele não chegar, a inflação não será de 2%. Precisamos de uma economia mais forte para ser compatível com uma inflação de 2%, essa é a minha principal posição", disse Centeno, que é o presidente do banco central de Portugal.

(Reportagem de Valentina Za)