Medicamento da Scholar Rock ajuda pacientes que usam Zepbound a preservar músculos, segundo estudo

(Reuters) - A Scholar Rock disse nesta quarta-feira que um estudo clínico de estágio intermediário indicou que a combinação de seu medicamento experimental e o tratamento para perda de peso Zepbound da Eli Lilly ajudou pacientes com obesidade a preservar significativamente mais massa magra, fazendo com que suas ações subissem 15%.

A empresa de biotecnologia sediada em Massachusetts está entre as cerca de doze empresas que correm para desenvolver tratamentos que possam ajudar as pessoas a perder peso sem perder músculos, na tentativa de entrar no mercado de medicamentos para perda de peso, avaliado em US$150 bilhões e dominado pela Novo Nordisk e pela Eli Lilly .

A redução da massa muscular que ocorre com o uso de medicamentos para perda de peso, como o Zepbound da Lilly e o Wegovy da Novo, deixou alguns médicos preocupados com uma possível diminuição da força geral, especialmente em pacientes mais velhos.

No estudo da Scholar Rock, os pacientes que receberam uma combinação de tirzepatide - o ingrediente ativo do Zepbound - e apitegromab da Scholar perderam 1,5 kg de massa magra após 24 semanas, em comparação com os que tomaram apenas tirzepatide, que perderam 3,4 kg de massa magra.

Entretanto, a perda total de gordura e a mudança de peso foram consistentes em ambos os grupos.

Os analistas disseram que o caminho regulatório para os tratamentos voltados para a preservação muscular ainda não está claro, pois a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) exige que eles demonstrem perda de peso adicional ou outros benefícios para serem aprovados.

(Reportagem de Christy Santhosh e Padmanabhan Ananthan em Bengaluru)