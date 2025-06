Los Angeles Lakers é vendido por US$ 10 bilhões no negócio mais valioso da história do esporte

O nome mais glamouroso da NBA, a principal liga de basquetebol profissional da dos Estados Unidos, está mudando de mãos - e se tornando o time esportivo mais valioso do mundo no processo.

Jeanie Buss e sua família, donas do Los Angeles Lakers desde que Jerry Buss comprou o time de basquete em 1979, concordaram na quarta-feira em vender o lendário time para Mark Walter, investidor esportivo e CEO da Guggenheim Partners, em um negócio que atribui ao Lakers um valor de US$ 10 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com o negócio.

Isso torna o Lakers a franquia mais valiosa da história do esporte profissional, superando o Boston Celtics, seu rival, que foi vendido por US$ 6,1 bilhões no início deste ano.

Walter, que também integra o grupo de proprietários do Los Angeles Dodgers, da MLB, faz parte do Lakers desde 2021, quando adquiriu uma participação minoritária de 27% no time. Ele também é coproprietário do Chelsea, da Premier League inglesa, do Los Angeles Sparks, da WNBA, e da recém-formada equipe de Fórmula 1 Cadillac.

A venda marca o fim de quase meio século de controle do Lakers por uma família que se tornou sinônimo dos esportes de Los Angeles e do brilho do basquete profissional.