Log vende galpões por R$261 mi

(Reuters) - A Log Commercial Properties disse nesta quarta-feira que vendeu dois galpões logísticos para um fundo imobiliário do Banco Inter por um valor total de R$261 milhões.

A empresa que desenvolve, loca e administra galpões logísticos, afirmou em um comunicado ao mercado que foram vendidos os galpões Log São José dos Pinhais II, no Paraná, e Log Hortolândia, em São Paulo, para o Inter Oportunidade Imobiliária FII, administrado pela Inter DTVM.

De acordo com o documento, uma parcela de 60% do preço total foi paga na terça-feira, enquanto 10% do valor serão pagos após 12 meses da data de fechamento do negócio e os 30% restantes serão pagos após 24 meses.

A Inter DTVM é controlada do Banco Inter, que está sob o mesmo controle comum da Log, disse a empresa.

(Por Michael Susin)