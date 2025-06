Lituânia seleciona C-390 Millennium da Embraer como aeronave de transporte militar

(Reuters) - A Embraer anunciou nesta quarta-feira que o Ministério da Defesa Nacional da Lituânia anunciou a seleção do Embraer C-390 Millennium como a aeronave de transporte militar de próxima geração do país.

De acordo com a fabricante brasileira de aviões, a decisão abre caminho para a aquisição de três C-390 e marca um passo significativo no aprimoramento da prontidão operacional e da interoperabilidade da Lituânia com outros membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O acordo, segundo a Embraer, incluirá cooperação industrial que fornecerá capacidades de MRO (Manutenção, Reparo e Revisão), coprodução de peças e parcerias com institutos de pesquisa.

(Por Paula Arend Laier)